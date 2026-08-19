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Werder Bremen: Ducksch von Füllkrug-Rückkehr begeistert

Ducksch feiert Füllkrug-Rückkehr

Niclas Füllkrug kehrt für ein Jahr zu Werder Bremen zurück. Sein ehemaliger Teamkollege Marvin Ducksch schwelgt in Erinnerungen.
Niclas Füllkrug wird in der kommenden Saison wieder für Werder Bremen stürmen. Bei seiner Rückkehr überraschte der 33-Jährige mit einem neuen Look.
SID
Niclas Füllkrug kehrt für ein Jahr zu Werder Bremen zurück. Sein ehemaliger Teamkollege Marvin Ducksch schwelgt in Erinnerungen.

Über Niclas Füllkrugs Rückkehr zu Fußball-Bundesligist Werder Bremen freuen sich nicht nur die Fans – auch sein ehemaliger Teamkollege und „Sturmpartner“ Marvin Ducksch ist begeistert: „Fülle und Bremen – das gehört einfach zusammen“, sagte der 32-Jährige der BILD und schwelgte in Erinnerungen: „Wir hatten dort als Sturm-Duo eine geile Zeit, an die ich mich immer gerne zurückerinnere.“

Füllkrug und Ducksch, die sich selbst als „hässliche Vögel“ bezeichnet hatten, bildeten von 2021 bis 2023 ein erfolgreiches Offensiv-Duo bei dem Nordklub und waren 2022 maßgeblich an Werders Aufstieg in die Bundesliga beteiligt. In der anschließenden Saison steuerten sie 28 der 51 Bremer Tore bei, Füllkrug wurde mit 16 Treffern Torschützenkönig. 2023 standen sie außerdem in zwei Länderspielen gemeinsam auf dem Platz.

Ducksch spielt mittlerweile in England

Auch abseits des Platzes verstanden sich die beiden bestens. „Vielleicht fehlt ihm jetzt nur noch sein alter Sturmpartner“, witzelte Ducksch, der seit 2025 für Birmingham City in der zweiten englischen Liga spielt. Dass es zu einem Wiedersehen der beiden Offensivspieler in Bremen kommt, ist jedoch unwahrscheinlich.

Während Duckschs Vertrag noch bis 2028 läuft, wechselt Füllkrug für vorerst nur eine Saison auf Leihbasis vom englischen Premier-League-Absteiger West Ham United an die Weser.

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