Demichelis: Diomande „richtig krank“

Johannes Vehren , Julius Schamburg 01.08.2026 • 17:26 Uhr Yan Diomande reist zunächst nicht mit RB Leipzig ins Trainingslager. Martín Demichelis zufolge ist der Shootingstar "richtig krank". Diomande steht aber auch vor einem Wechsel zu Real Madrid.

RB Leipzig hat das Testspiel am Samstag gegen den SC Verl (4:0) ohne Yan Diomande absolviert und ist anschließend ohne den Shootingstar ins Trainingslager nach Österreich geflogen.

Der Verein hatte im Vorfeld der Partie mitgeteilt, dass der Flügelspieler aufgrund eines „Infekts“ fehlte – viele Fußball-Fans machten unter dem X-Post deutlich, dass sie dieser Erklärung nur bedingt glauben.

Demichelis spricht über Diomandes Fehlen

Der neue Trainer Martín Demichelis betonte nach dem Testspiel, Diomande sei „richtig krank“ und fügte an: „Wenn er gesund ist, muss er kommen. Wenn er krank ist, ist er krank.“

Gut möglich, dass Diomandes Abwesenheit aber auch im Zusammenhang mit einem möglichen Abgang steht. Seit geraumer Zeit wird berichtet, dass der 19-Jährige vor einem Wechsel zu Real Madrid steht. Als Ablösesumme verlangen die Leipziger wohl über 100 Millionen Euro.

Laut Sky reagierten die RB-Bosse nicht auf das jüngste Angebot der Königlichen, wodurch die Verhandlungen ins Stocken gerieten. Das soll in Madrid für Verwunderung gesorgt haben.

Diomande soll ins Trainingslager nachreisen

RB teilte am Nachmittag mit, Diomande werde nach Saalfelden „nachkommen, sobald er genesen ist“.