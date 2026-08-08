Zur Saisoneröffnung: Schick lässt Bayer jubeln

SID 08.08.2026 • 17:30 Uhr Bayer überzeugt sportlich zur Saisoneröffnung. Abseits des Platzes stellt die Werkself wichtige Weichen.

Patrik Schick hat Bayer Leverkusen bei der offiziellen Saisoneröffnung des Klubs zu einem weiteren Testspiel-Sieg verholfen. Der tschechische Nationalstürmer erzielte am Samstag beide Tore zum 2:1 (0:1) gegen den spanischen Erstligisten FC Sevilla, er traf in der 66. Minute per Kopf und 13 Minuten später mit einer Direktabnahme.

Bereits vor dem Anpfiff hatte Bayer eine Nachricht zu verkünden: Der Meister von 2024 hat das Erfolgsduo Fernando Carro und Simon Rolfes langfristig an sich gebunden.

Bayer stellt wichtige Weichen

Die Verträge der beiden Geschäftsführer wurden durch den Gesellschafterausschuss der Fußball-GmbH vorzeitig verlängert. Carro (62) bleibt bis 2029 Vorsitzender der Geschäftsführung, Sport-Geschäftsführer Rolfes (44) erhält einen neuen Vertrag bis 2031.