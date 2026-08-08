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Zur Saisoneröffnung: Schick lässt Bayer jubeln

Bayer-Test: Schick sorgt für Jubel

Bayer überzeugt sportlich zur Saisoneröffnung. Abseits des Platzes stellt die Werkself wichtige Weichen.
Bayer 04 Leverkusen hat seinen neuen Cheftrainer offiziell vorgestellt. Carles Martínez Novell kommt vom FC Toulouse und soll an die erfolgreiche Zeit unter dem letzten spanischen Trainer Xabi Alonso anknüpfen.
SID
Bayer überzeugt sportlich zur Saisoneröffnung. Abseits des Platzes stellt die Werkself wichtige Weichen.

Patrik Schick hat Bayer Leverkusen bei der offiziellen Saisoneröffnung des Klubs zu einem weiteren Testspiel-Sieg verholfen. Der tschechische Nationalstürmer erzielte am Samstag beide Tore zum 2:1 (0:1) gegen den spanischen Erstligisten FC Sevilla, er traf in der 66. Minute per Kopf und 13 Minuten später mit einer Direktabnahme.

Bereits vor dem Anpfiff hatte Bayer eine Nachricht zu verkünden: Der Meister von 2024 hat das Erfolgsduo Fernando Carro und Simon Rolfes langfristig an sich gebunden.

Bayer stellt wichtige Weichen

Die Verträge der beiden Geschäftsführer wurden durch den Gesellschafterausschuss der Fußball-GmbH vorzeitig verlängert. Carro (62) bleibt bis 2029 Vorsitzender der Geschäftsführung, Sport-Geschäftsführer Rolfes (44) erhält einen neuen Vertrag bis 2031.

Richtig ernst wird es für Bayern am 22. August im Pokal beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Eine Woche danach folgt der Bundesligastart beim Aufsteiger SV Elversberg.

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