Kantersieg des VfB! Vagnoman schon wieder im Fokus

SPORT1 04.09.2026 • 22:25 Uhr Gegen den 1. FC Köln wackeln die Stuttgarter nach der Pause zunächst heftig, gewinnen aber verdient. Vagnoman vergibt spektakulär und trifft doch noch.

Der VfB Stuttgart hat sich für seine deftige Abreibung zum Saisonauftakt eindrucksvoll rehabilitiert. Nach dem deprimierenden 1:5 gegen den FC Bayern gewannen die Schwaben ihr Heimspiel gegen den 1. FC Köln trotz einer kurzen Schwächephase verdient mit 4:1 (1:0).

Vor den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp musste sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß nur vorwerfen lassen, dass sie nach einer starken ersten Halbzeit das Spiel fast aus der Hand gegeben hätte.

Der VfB war zunächst deutlich überlegen, sprühte vor Spielfreude, musste aber unter anderem nach zwei Lattentreffern lange warten, ehe Bilal El Khannouss die überfällige Führung erzielte (39.). Die Kölner ließen sich dadurch nicht entmutigen, besaßen zu Beginn der zweiten Halbzeit auch beste Chancen zum Ausgleich.

Der VfB konnte sich beim starken Ersatz-Torhüter Fabian Bredlow bedanken, dass die Partie vor den Treffern von Grischa Prömel (60.), Ermedin Demirovic (76.) und Josha Vagnoman (90.+1) sowie dem Eigentor von Ramon Hendriks (81.). nicht gekippt war.

Vagnoman beschloss den gelungenen VfB-Abend mit einem traumhaften Tor: Seine direkte Volley-Abnahme aus rund 20 Metern schlug wunderschön im rechten oberen Eck ein. Anschließend formte er beim Jubeln mit seinen Händen einen Mund, der immer wieder auf und zu ging. Die Geste könnte im Zusammenhang mit den Wechselgerüchten um ihn stehen und zeigen, dass Vagnoman in letzter Zeit zu viel über ihn geredet wurde.

Bundesliga: VfB verpasst frühe Führung

Dabei hätte das Spiel zur Pause bereits entschieden sein können, wenn nicht müssen: Der VfB machte von Beginn an Druck, verpasste aber spektakulär die frühe Führung: Nach einer Flanke von El Khannouss drosch der freistehende Josha Vagnoman den Ball aus drei Metern nur an die Latte (9.). Dort landete wenig später auch der Kopfball aus kurzer Distanz von Klopp-Kandidat Dzenan Pejcinovic (15.).

Köln musste ohne seine Torschützen beim Auftaktsieg gegen die TSG Hoffenheim (3:2) auskommen: Doppelpacker Thijs Dallinga plagte ein Magen-Darm-Infekt, Said El Mala eine Erkältung. Dennoch wurden die zunächst bisweilen arg durcheinander gewirbelten Gäste vor allem nach der Pause immer gefährlicher – Torhüter Bredlow verhinderte gegen Ellyes Skhiri (47.) und den auf Anhieb starken Neuzugang Mikey Moore (53. und 56.) reaktionsschnell den Ausgleichstreffer.

Zunächst waren die Gäste vor allem damit beschäftigt gewesen, den deutlich überlegenen VfB einzubremsen. Das gelang trotz einiger Wackler auch dank des starken Torhüters Marvin Schwäbe eine Weile gut, beim Gegentreffer von El Khannouss ließen sich aber gleich mehrere Kölner vom marokkanischen Nationalspieler böse verladen. Auch bei den weiteren Treffern war die FC-Abwehr unsortiert.