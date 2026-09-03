Auch El Mala betroffen: Bitterer Dämpfer für den 1. FC Köln

Lars Hinzberg 03.09.2026 • 22:21 Uhr Der 1. FC Köln muss im Flutlichtspiel beim VfB Stuttgart auf seine Torgaranten aus der Vorwoche verzichten. Dafür stehen zwei Neuzugänge vor ihrem Debüt.

Der 1. FC Köln muss beim Auswärtsspiel in Stuttgart am Freitagabend (20.30 Uhr im LIVETICKER) ohne Said El Mala auskommen. Der Leistungsträger fehlt den Geißböcken krankheitsbedingt. Gleiches gilt auch für Thijs Dallinga, der nach Vereinsangaben an einem Magen-Darm-Infekt leidet. Ausgerechnet die beiden Akteure hatten am vergangenen Wochenende noch mit ihren Toren für den Sieg gegen die TSG Hoffenheim gesorgt.

„Bei beiden sieht es so aus, dass es eng werden kann. Da müssen wir von Tag zu Tag schauen“, hatte sich Trainer René Wagner am Mittwoch auf der Pressekonferenz die Tür noch etwas offengehalten. Spätestens nach der Busabfahrt in Richtung Stuttgart herrschte dann am Donnerstag jedoch Gewissheit. Schon allein, um Ansteckungen zu vermeiden, reisten El Mala und Dallinga nicht mit zum ersten Auswärtsspiel der Bundesligasaison.

Anders sieht das hingegen für die Neuzugänge der Geißböcke aus. Sowohl Ex-VfB-Profi Borna Sosa als auch Mikey Moore könnten direkt in die Startelf rotieren.

Überraschende Kaderentscheidung beim 1. FC Köln

Etwas überraschend trat auch Imad Rondic die Reise mit dem Team an. Der Angreifer war im Sommer von seiner Leihe zu Preußen Münster zurückgekehrt und absolvierte fast die gesamte Vorbereitung mit der zweiten Mannschaft. Erst am Mittwoch kehrte er ins Mannschaftstraining zurück.

„Wir müssen bei einem Spieler, der jetzt sechs Wochen nicht im Mannschaftstraining war, vorsichtig sein. Wir dürfen nicht glauben, dass wir da eine Direkthilfe haben“, erklärte Wagner zur Nominierung des Bosniers, lobte aber auch dessen starke Mentalität.