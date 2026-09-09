Augsburg verleiht Jakic

Kristijan Jakic verlässt den FC Augsburg vorerst und sucht in Griechenland mehr Spielzeit. Für den Mittelfeldspieler ist auch ein dauerhafter Abschied möglich.

Bundesliga-Tabellenführer FC Augsburg verleiht Mittelfeldspieler Kristijan Jakic nach Griechenland. Der 29 Jahre alte Kroate wird dort in der bereits laufenden Saison für PAOK Thessaloniki auflaufen.

Beide Klubs vereinbarten zudem eine Kaufoption. Die Leihgebühr soll 500.000 Euro betragen. In Griechenland ist das Transferfenster bis zum 15. September geöffnet.

Kaufoption für Jakic vereinbart

Jakic war im Winter 2024 zunächst auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt nach Augsburg gekommen. In 78 Pflichtspielen für die Schwaben gelangen ihm fünf Tore und drei Vorlagen. Im defensiven Mittelfeld hatten dem 17-maligen Nationalspieler aber Fabian Rieder und Han-Noah Massengo den Rang abgelaufen.

„Kristijan ist mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit auf uns zugekommen. Die Leihe zu PAOK bietet ihm die Möglichkeit, sich in einem neuen Umfeld zu beweisen und die gewünschte Spielzeit zu erhalten“, sagte FCA-Sportdirektor Benni Weber.

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