Bayern-Boss Dreesen schimpft über "Unfug" bei Olise

Raphael Weber 06.09.2026 • 14:02 Uhr Wie lange kann der FC Bayern Michael Olise noch halten? CEO Jan-Christian Dreesen spricht im FIROCKX DOPPELPASS auf SPORT1 über die Zukunft des Franzosen - und schimpft über "Unfug".

Kann der FC Bayern seinen Shootingstar Michael Olise auch nach der aktuellen Saison noch halten? CEO Jan-Christian Dreesen hat im FIROCKX DOPPELPASS auf SPORT1 Einblick in die Planungen gegeben – und dabei auch etwas zum vergangenen Transfersommer klargestellt.

„In diesem Geschäft etwas zu versprechen, ist eine heikle Geschichte“, sagte Dreesen auf die Frage nach einem Verbleib des französischen Nationalspielers über das Saisonende hinaus. Gleichzeitig bezeichnete er es als „Unfug“, dass der Rekordmeister „diesen Sommer dutzendweise Angebote auf dem Tisch gehabt hätte“.

FC Bayern: Dreesen mit Klartext zu Gerüchte um Olise

„Das stimmte einfach nicht“, stellte Dreesen klar: „Deswegen habe ich das dann auch mal öffentlich gesagt. Es stimmte einfach nicht! Wir haben kein Angebot auf dem Tisch gehabt. Wir haben allerdings auch immer gesagt, dass uns das nicht interessiert. Genau das ist unsere Einstellung.“

Vor allem um Real Madrid und den Flügelspieler hatte es nahezu den gesamten Sommer über immer wieder Gerüchte gegeben. Auch PSG wurde als angeblicher Interessent genannt. Am Ende blieb der 24-Jährige jedoch in München, wo er noch einen Vertrag bis 2029 hat.

Olise-Transfer? „Werden wir dann wieder neu besprechen“

Auch wenn er nichts versprechen wollte, stellte Dreesen klar, welch wichtige Rolle Olise in den Planungen an der Isar spielt. „Olise ist für diese Mannschaft enorm wichtig. Er ist ein Zauberer auf diesem Platz“, schwärmte der 58-Jährige: „Diese Mannschaft funktioniert so hervorragend zusammen.“