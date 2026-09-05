FC Bayern patzt! Irre Serie reißt auf Schalke

Felix Kunkel 05.09.2026 • 20:22 Uhr Der FC Bayern kommt bei Schalke 04 nicht über ein torloses Remis hinaus. Damit geht eine beeindruckende Serie der Münchner zu Ende.

Der FC Bayern hat den ersten Dämpfer in dieser Saison kassiert. Beim Aufsteiger FC Schalke 04 kamen die Münchner am zweiten Bundesliga-Spieltag nicht über ein torloses 0:0 hinaus und bissen sich am leidenschaftlich verteidigenden Schalke-Bollwerk die Zähne aus.

Damit endete auch eine beeindruckende Bayern-Serie: Der FCB hatte in den vorherigen 59 Pflichtspielen stets mindestens ein Tor erzielt.

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff beschwerten sich einige Bayern-Spieler – darunter Torhüter Manuel Neuer – bei Schiedsrichter Robert Schröder, der ihrer Meinung nach noch etwas länger hätte laufen lassen sollen. Doch die drei Minuten Nachspielzeit waren abgelaufen, die Anzeigetafel in der Arena hinkte etwas der Uhr des Referees hinterher.

Schalke tankte mit dem Punktgewinn gegen den Rekordmeister im Kampf um den Klassenerhalt viel Selbstvertrauen. „Ich genieße es. Schöner hätte ich es mir nicht vorstellen können. Wir sind die Extrameter gelaufen und über das Limit gegangen“, betonte Robin Gosens bei Sky. „Das war ein besonderer Tag. Wir haben uns vorgenommen, das Verteidigen und das Leiden zu genießen. Dazu brauchst du natürlich auch das Quäntchen Glück. Das hatten wir“, ergänzte S04-Trainer Miron Muslic mit einem Lächeln.

Karius lässt FC Bayern verzweifeln

Vor stimmungsvoller Kulisse in Gelsenkirchen entwickelte sich von Beginn an das erwartete Spiel. Die Bayern, bei denen Harry Kane und Michael Olise überraschend nicht in der Startelf standen, übernahmen die Kontrolle, ließen Ball und Gegner laufen, fanden gegen tief stehende und hochkonzentrierte Schalker jedoch kaum Lücken.

Wenn die Gäste zu Abschlüssen kamen, dann war Loris Karius zur Stelle. So scheiterte Spielmacher Nathaniel Brown aus kürzester Distanz am stark reagierenden Keeper (13.), anschließend wurde auch S04 mutiger und setzte immer wieder Akzente nach vorne.

Moussa Sylla hatte nach einem hohen Ballgewinn gegen Dayot Upamecano die Chance auf ein Traumtor, entschied sich jedoch gegen den langen Heber über Neuer hinweg und holte in der Folge einen Freistoß raus, mit dem Adil Aouchiche den Bayern-Keeper zu einer ersten Flugshow zwang (36.).

Kane und Olise auf Schalke eingewechselt

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kam zunächst Kane in die Partie, nach fast einer Stunde brachte Trainer Vincent Kompany Olise – und Jamal Musiala, der sein Comeback nach seinen zwei Zusammenbrüchen feierte.

Die Bayern schnürten Schalke rund um den eigenen Sechzehner ein, die Königsblauen warfen sich in jeden Ball. Olise (59.) und Kane (87.) scheiterten einmal mehr an Karius, Konrad Laimer am Außennetz (64.).

Schalke hielt dem Dauerdruck stand und feierte den Punktgewinn wie einen Sieg. Zum Liga-Auftakt hatte Königsblau noch eine bittere 0:3-Niederlage beim FC Augsburg hinnehmen müssen.

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