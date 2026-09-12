Schlotterbeck gibt Comeback!

Die Borussia Dortmund empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können. Die Aufstellungen sind da.

Borussia Dortmund hat keines der bisherigen sieben Pflichtspiele gegen den SC Paderborn 07 verloren und dabei 28 Tore erzielt.

Heute Nachmittag empfängt der BVB den Aufsteiger um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park zur Bundesliga-Partie. Nicht dabei sein wird Konstantinos Karetsas, auch wenn der Grieche das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen hat.

Nico Schlotterbeck steht in der Startelf gegen Paderborn Nico Schlotterbeck steht in der Startelf gegen Paderborn © IMAGO/RHR-Foto

Dortmund – Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Dafür kehrt Nico Schlotterbeck in die Startelf zurück! Der Kapitän der Schwarz-Gelben war wegen einer Blessur am Sprunggelenk knapp drei Monate ausgefallen. Auch Neuzugang Ethan Nwaneri steht in der Startelf, ebenso Fábio Silva und Serhou Guirassy.

Was Schlotterbeck angeht, sagte Trainer Niko Kovac vor Anpfiff bei Sky: „Er ist fit. Er ist bereit. Es ist immer besser, von Beginn an spielen zu können. Denn wenn du ihn reinbringst und da passiert irgendwas, dann musst du vielleicht nochmal wechseln. Deswegen von Beginn an und ich gehe davon aus, dass er 90 Minuten gehen kann.“

Dortmund – Paderborn, die offiziellen Aufstellungen:

Dortmund: Kobel – Gadou, Schlotterbeck, Anton – Ryerson, Veerman, Bellingham, Svensson – Nwaneri – Silva, Guirassy

Paderborn: Noll – ter Horst, Scheller, Hansen – Curda, Ulrich, Castaneda, Vidovic, Obermair – Pieringer, Marino

Schlotti startet! Zudem wirbeln Silva und Guirassy gemeinsam! 🔥 pic.twitter.com/yyjiaRk1y9 — Borussia Dortmund (@BVB) September 12, 2026

Borussia Dortmund ist mit zwei Siegen in die Bundesliga-Saison gestartet, erstmals seit der Spielzeit 2022/23. Gegen Paderborn ist der BVB haushoher Favorit. Die Ostwestfalen verloren zuletzt mit 0:1 gegen den SC Freiburg.

DEINE MEINUNG

Der SC Paderborn 07 reist mit einer saisonübergreifenden Serie von 17 Bundesliga-Spielen ohne Sieg nach Dortmund. Sechs Unentschieden und elf Niederlagen stehen in diesem Zeitraum für die Ostwestfalen, deren Negativserie zugleich die längste der Liga und ein laufender Klubnegativrekord ist. Ralf Kettemann verantwortet beim SCP die Mannschaft.

Die sieben bisherigen Pflichtspielduelle endeten aus Sicht von Borussia Dortmund mit fünf Siegen und zwei Unentschieden.

Im Schnitt erzielte der BVB gegen den SC Paderborn 07 vier Tore pro Partie – gegen kein anderes Team mit mindestens fünf Duellen weist Dortmund im Profifußball einen höheren Torschnitt auf.

Wird Borussia Dortmund gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Borussia Dortmund gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.