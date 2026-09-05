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BVB: Niko Kovac stellt Vereinsrekord auf

Kovac stellt Vereinsrekord auf

Niko Kovac sorgt für einen neuen Vereinsrekord. Kein anderer BVB-Trainer war in seinen ersten 50 Bundesliga-Spielen so erfolgreich.
BVB-Trainer Niko Kovac klärt über den aktuellen Gesundheitszustand von Nationalspieler Nico Schlotterbeck auf und wagt eine Prognose, wann er ins Mannschaftstraining zurückkehren könnte.
SPORT1
Niko Kovac sorgt für einen neuen Vereinsrekord. Kein anderer BVB-Trainer war in seinen ersten 50 Bundesliga-Spielen so erfolgreich.

Niko Kovac hat als Trainer von Borussia Dortmund durch den 3:2-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim einen neuen Vereinsrekord aufgestellt.

Der gebürtige Berliner holte 107 Punkte in seinen ersten 50 Bundesliga-Spielen als Trainer der Schwarz-Gelben, so viele wie kein anderer.

BVB: Kovac toppt sogar Favre, Tuchel und Klopp

Insgesamt hat Kovac 33 Siege eingefahren. Dazu kommen acht Unentschieden und neun Niederlagen.

Damit toppt Kovac auch Lucien Favre (106 Punkte) und Thomas Tuchel (105 Punkte). Jürgen Klopp kommt übrigens auf 86 Punkte.

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Dortmund gelang am Samstag in Sinsheim nach einem 0:2-Rückstand noch die Aufholjagd zu einem 3:2-Sieg.

Am Dienstag trifft der BVB beim Start in die Königsklasse dann auf die Spanier vom FC Villarreal.

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