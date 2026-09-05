BVB: Niko Kovac stellt Vereinsrekord auf

Niko Kovac hat als Trainer von Borussia Dortmund durch den 3:2-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim einen neuen Vereinsrekord aufgestellt.
Kovac stellt Vereinsrekord auf
Niko Kovac sorgt für einen neuen Vereinsrekord. Kein anderer BVB-Trainer war in seinen ersten 50 Bundesliga-Spielen so erfolgreich.
Der gebürtige Berliner holte 107 Punkte in seinen ersten 50 Bundesliga-Spielen als Trainer der Schwarz-Gelben, so viele wie kein anderer.
BVB: Kovac toppt sogar Favre, Tuchel und Klopp
Insgesamt hat Kovac 33 Siege eingefahren. Dazu kommen acht Unentschieden und neun Niederlagen.
Damit toppt Kovac auch Lucien Favre (106 Punkte) und Thomas Tuchel (105 Punkte). Jürgen Klopp kommt übrigens auf 86 Punkte.
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Dortmund gelang am Samstag in Sinsheim nach einem 0:2-Rückstand noch die Aufholjagd zu einem 3:2-Sieg.
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