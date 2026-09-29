Neue Position? "Ich bin ein Spieler, der schlau ist"

Der Wechsel von Nathaniel Brown zum FC Bayern überraschte vor allem Nathaniel Brown selbst. Lange nachdenken musste er über den Schritt aber nicht.

Für Nathaniel Brown kam das Interesse des FC Bayern vor seinem Wechsel nach München durchaus überraschend. Der deutsche Nationalspieler hat nun offen eingeräumt, dass er lange nicht damit gerechnet hatte, überhaupt auf dem Radar des deutschen Rekordmeisters zu stehen.

„Ganz ehrlich: Ich hätte nicht gedacht, dass sich Bayern überhaupt mal bei mir meldet. Und dann ging es so schnell!“, sagte Brown im Interview mit dem Vereinsmagazin „51“.

Nathaniel Brown war vom Interesse des FC Bayern selbst überrascht Nathaniel Brown war vom Interesse des FC Bayern selbst überrascht © IMAGO/Sven Simon

Lange überlegen musste der 23-Jährige aber nicht: „Als mir mein Berater vom Interesse erzählt hat, habe ich direkt gesagt: Ich will mir nichts anderes anhören. Ich komme aus Bayern, kann in Deutschland bleiben und wechsle zum besten Team des Landes, zu einem der größten Klubs der Welt.“

Wechsel zum FC Bayern? Für Browns Familie war die Sache klar

Nach eigenen Angaben überzeugten ihn auch die Gespräche mit Trainer Vincent Kompany und den Bayern-Verantwortlichen schnell. Hinzu kam die Begeisterung in seinem privaten Umfeld. „Meine Familie und meine Freunde sind auch alle große Bayern-Fans. Da gab es also keine zwei Meinungen. Für mich war sofort klar, dass ich zu Bayern will“, berichtete Brown.

Der im Sommer für rund 50 Millionen Euro vollzogene Wechsel stellte die vorläufige Krönung des bemerkenswerten Aufstiegs des gebürtigen Oberpfälzers dar. Noch vor wenigen Jahren spielte Brown im Nachwuchs des 1. FC Nürnberg. Über Eintracht Frankfurt schaffte er den Sprung in die Nationalmannschaft und schließlich zum FC Bayern.

In München sorgt Brown seit seinem Wechsel nicht nur mit seinen Leistungen, sondern auch mit seiner für Defensivspieler ungewöhnlichen Rückennummer für Aufmerksamkeit. Der Linksverteidiger trägt die Nummer 11, die traditionell eher Offensivspielern vorbehalten ist.

DEINE MEINUNG

„Warum nicht mal was Neues probieren? Warum nicht die Elf? Ich kann ja auch offensiv eingesetzt werden“, sagte er dazu. Tatsächlich lief Brown für die Bayern schon als Zehner auf.

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