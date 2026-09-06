Diese Worte von Mario Götze verwundern

Moritz Pleßmann 06.09.2026 • 21:11 Uhr Eintracht Frankfurt geht gegen den FC Augsburg unter. Mario Götze sieht über den schlechten Saisonstart hinweg - und verwundert.

Eintracht Frankfurt ist alles andere als optimal in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Nach zwei Spielen stehen die Hessen mit nur einem Punkt und gleich sieben Gegentoren da. Obendrein ging das Heimspiel-Comeback von Adi Hütter gegen den FC Augsburg (1:4) ordentlich daneben und sorgte für Sorgenfalten bei vielen Eintracht-Anhängern.

Mario Götze fand für seine Mannschaft dennoch positive Worte, die verwunderten: „Wir sind auf einem guten Weg“, erklärte der Routinier trotz der hohen Niederlage am DAZN-Mikrofon. „Wir haben in Union 60, 70 Minuten ein gutes Spiel gemacht, heute 45 Minuten ein gutes Spiel“, begründete Götze.

Und tatsächlich war die Eintracht gegen den FCA hervorragend in die Partie gekommen und hatte bereits nach sechs Minuten durch Jonathan Burkardt geführt. „Dann kommen wir ganz schlecht aus der Halbzeit, kriegen die Gegentore und dann haben wir den Faden verloren“, erklärte Götze selbst den Verlauf der zweiten Hälfte. Die Augsburger rollten regelrecht über die Frankfurter hinweg und erzielten noch vier Tore.

Frankfurt verspielt erneut eine Führung

Wie schon beim 3:3 zum Auftakt gegen Union Berlin verspielte die Eintracht eine Führung. „Der Großteil war gut. Jetzt geht es darum, sich darauf zu fokussieren und das über 90 Minuten auf den Platz zu bringen.“