Späte Deutschland-Ekstase dank Undav

Christopher Mallmann 21.06.2026 • 00:01 Uhr Das DFB-Team läuft gegen die Elfenbeinküste lange einem Rückstand hinterher. Dann wird Deniz Undav eingewechselt.

Deutschland atmet auf – und jubelt Deniz Undav zu! Der 29-Jährige drehte das zweite WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste im Alleingang und sorgte für den zweiten deutschen Sieg in der zweiten Partie.

Der 29-Jährige traf am Samstag im kanadischen Toronto nach Einwechslung erst zum 1:1-Ausgleich (68.), dann stellte er den 2:1-Endstand her (90.+4)

Nach dem Gegentreffer durch Franck Kessié (30.) war das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann über eine halbe Stunde einem Rückstand hinterhergelaufen.

Die eingewechselten Undav und Assist-Geber Nadiem Amiri sorgten schließlich für den Sieg. Damit ist der DFB-Elf das erstmalige Weiterkommen seit dem Triumph von 2014 nicht mehr zu nehmen.

„Zwei Weltklasse-Aktionen von Deniz Undav“, schwärmte Per Mertesacker im ZDF von den Toren des Stuttgarters.

Der große DFB-Traum

Nach dem Kantersieg gegen Curacao (7:1) war es der erwartete Härtetest, im Gruppenfinale am Donnerstag (22.00 Uhr) wartet gegen Ecuador im Endspielstadion von East Rutherford der nächste Prüfstein – das DFB-Team kann ihm gelassen entgegenblicken, die Rückkehr vor die Tore New Yorks zum Finale am 19. Juli bleibt der große Traum.

Ob Nico Schlotterbeck auf dem Weg dahin weiter helfen kann, ist offen: Der Dortmunder musste zur Pause angeschlagen raus.

Julian Nagelsmann stellte beim Bekanntwerden der Aufstellung des Gegners etwas erstaunt fest, dass die Elfenbeinküste fünf Wechsel vorgenommen hatte und jene Spieler aufbot, die gegen Ecuador (1:0) bei Abpfiff auf dem Platz standen.

„Das ist schon eine Aufgabe in der Kabine“, sagte der Bundestrainer dazu und gab seinem Team mit: „Unsere Art von Fußball auf den Platz bringen!“

Diomande macht es Kimmich schwer

Beim Aufwärmprogramm klatschte er zuversichtlich zur Musik auf sein Knie. Doch seine Elf wurde nach dem ersten Abschluss durch Kai Havertz nach nur zwölf Sekunden zum Tanz gebeten.

Die Ivorer suchten ihr Heil in Kontern. Meist wurde der pfeilschnelle Leipziger Yan Diomande gesucht, der es Joshua Kimmich schwer machte.

„Mit unseren Stärken“ aber, sagte der Münchner, „können wir ihnen sehr weh tun.“

Das zeigte er mit einem seiner berühmten Chipbälle – Havertz scheiterte per Kopf (10.). Kurz darauf eine Schrecksekunde: Schlotterbeck knickte im Zweikampf weg und musste behandelt werden, Sportchef Rudi Völler bearbeitete nervös seinen Kaugummi – es ging weiter für den BVB-Mann, zur Pause musste er aber raus.

Die vermeintliche Führung durch einen Kopfball von Aleksandar Pavlovic nach Kimmich-Flanke fand keine Anerkennung: Pavlovic hatte den Torwart gefoult. Doch wo die Trinkpause gegen Curacao half, gab es diesmal einen Bruch im deutschen Spiel. Der zuvor wenig beschäftigte Manuel Neuer, mit dem 21. Einsatz nun WM-Rekordtorwart, war kurz darauf geschlagen.

Havertz-Antwort zählt nicht

Diomande entwischte Kimmich, obwohl Nagelsmann betont hatte, der Kapitän habe es „im Kreuz“, den Teenager zu verteidigen. In der Mitte klärte Nathaniel Brown stark – aber vor die Füße von Kessié. Havertz antwortete (39.), doch auch sein Tor zählte nicht: Jamal Musiala hatte gefoult.

43.036 im kleinsten WM-Stadion, darunter Eishockey-Star Leon Draisaitl im DFB-Auswärtstrikot, sahen nach dem Seitenwechsel, wie die deutsche Elf ins Schwimmen geriet. Immer wieder brachen die Ivorer in den Strafraum ein, es brannte bisweilen lichterloh.

Die Fans forderten ihren Liebling Undav, Nagelsmann erhörte sie und brachte auch den VfB-Angreifer bei einem Dreifachwechsel (60.). Nur acht Minuten später leitete Undav den Ausgleich ein.

Der mit ihm gekommene Nadiem Amiri, dessen Familie mütterlicherseits aus Toronto stammt und mit weiteren Angehörigen auf der Tribüne saß, flankte perfekt – und Undav erzielte sein achtes Tor im elften Spiel.

Damit gab sich Nagelsmanns Team nicht zufrieden. Sie wollte, vehement angetrieben von ihrem Chef, unbedingt den zweiten Sieg. Undav (86.), Brown (89.) und Amiri (90.+1) hatten weitere Gelegenheiten. Dann avancierte Undav nach Felix Nmechas Vorarbeit zum Matchwinner.

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