Hamann bewertet Bayern-Neuzugang: "Er ist wie ein schlechter Kane"

SPORT1 07.09.2026 • 12:59 Uhr Dietmar Hamann geht mit dem FC Bayern hart ins Gericht. Nach dem 0:0 auf Schalke stellt der TV-Experte die Kaderplanung des Rekordmeisters infrage und bemängelt das Profil von Ismael Saibari.

Der FC Bayern München hat nach dem 0:0 beim FC Schalke 04 prominente Kritik geerntet. Dietmar Hamann sieht den Rekordmeister trotz der Sommertransfers nicht besser aufgestellt als in der vergangenen Saison und nahm dabei besonders Neuzugang Ismael Saibari ins Visier. Für den Marokkaner hatten die Münchner rund 50 Millionen Euro an die PSV Eindhoven überwiesen.

„Die Bayern sind nicht besser als letztes Jahr“, urteilte der frühere Nationalspieler bei Sky90. Sorgen bereiten ihm dabei sowohl die Zu- als auch die Abgänge der vergangenen Monate: „Die beiden Spieler, die kamen, sind Brown und Saibari. Bei Alphonso Davies ist man sich intern nicht sicher, ob der noch mal kommt. Bei Musiala gibt es im Moment aus anderen Gründen auch ein Fragezeichen.“

Als problematisch sieht Hamann vor allem den Verlust von Tempo in der Offensive. „Ich war nicht der größte Fan von Nicolas Jackson, aber das Tempo von Jackson fehlt sehr“, betonte der TV-Experte und erwähnte, dass mit dem Stürmer, Raphael Guerreiro und Leon Goretzka wettbewerbsübergreifend 108 Einsätze, 22 Tore und zwölf Vorlagen aus der Vorsaison wegfallen würden.

Harry Kane sei ohnehin kein Sprint-Spezialist, und auch Saibari bringe nicht die Dynamik mit, die Hamann auf den Außenbahnen erwartet.

„Er ist ein wunderbarer Fußballer, aber …“

„Er ist ein wunderbarer Fußballer, aber zu langsam. Er ist ja nicht schnell. Er ist wie ein schlechter Kane“, sagte Hamann. Den 50-Millionen-Mann sieht er deshalb eher als Alternative im Angriffszentrum denn als echte Lösung auf den Flügeln.

Die mangelnde Durchschlagskraft habe sich aus seiner Sicht auch auf Schalke gezeigt. Über weite Strecken fanden die Bayern kaum Wege durch die Defensive der Gastgeber und scheiterten letztlich auch an Torhüter Loris Karius.

Hamanns Fazit fällt entsprechend deutlich aus: Trotz namhafter Zugänge sieht er den deutschen Rekordmeister aktuell nicht stärker besetzt als noch in der Vorsaison.