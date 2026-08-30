Das fiel Stefan Effenberg bei Bayerns Saibari schnell auf

Stefan Schnürle 30.08.2026 • 13:10 Uhr Bayern-Neuzugang Ismael Saibari erhält im FIROCKX DOPPELPASS großes Lob von SPORT1-Experte Stefan Effenberg. Auch Youri Mulder zeigt sich angetan.

Stefan Effenberg hat sich im FIROCKX DOPPELPASS auf SPORT1 begeistert von Bayern-Neuzugang Ismael Saibari gezeigt, auch wenn dieser weder im Supercup bei Borussia Dortmund (2:1) noch am Freitagabend beim klaren Auftaktsieg gegen den VfB Stuttgart (5:1) von Beginn an zum Einsatz kam.

„Er hat eine große Erfahrung. Das hat er schon in der Champions League und bei der Nationalmannschaft gezeigt. Er ist in der Mannschaft sofort angenommen und akzeptiert worden. Das hat man in den wenigen Minuten schon gesehen“, lobte Effenberg den Profi des FC Bayern.

Effenberg und Mulder loben Bayern-Neuzugang Saibari

Für den SPORT1-Experten sticht unter anderem heraus, dass Saibari „physisch extrem stark“ sei. Dass dieser es zunächst noch nicht in Vincent Kompanys Startelf schaffte und stattdessen Nathaniel Brown in der Abwesenheit von Jamal Musiala die Zehner-Rolle übernahm, macht Effenberg keine Sorgen.

„Er kommt aus einer Verletzung bei der WM. Das musst du auch erst mal aufholen und das dauert ein bisschen“, sagte Effenberg und sieht auch kein mögliches Schnelligkeitsproblem bei dem 25-Jährigen: „Harry Kane ist vom Topspeed auch nicht viel schneller, aber die lösen die Dinge eben ein bisschen anders. Und das spricht für Saibari.“

Saibari wurde beim Treffer zum 4:1 zwar zunächst von Stuttgarts schnellem Abwehrspieler Finn Jeltsch eingeholt, ließ sich trotz dessen Körpereinsatzes aber nicht aus dem Tritt bringen und schob den Ball quer zu Aleksandar Palovic, der nur noch einschieben musste. Auch das 5:1 bereitete Saibari mit einem starken Pass vor.