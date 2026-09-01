Gladbach lässt Bundesliga-Traum wahr werden

SID 01.09.2026 • 19:09 Uhr Nicolas Kühn kommt per Leihe vom Champions-League-Teilnehmer Como zur Borussia.

Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen und den deutschen Offensivspieler Nicolas Kühn verpflichtet. Wie die Borussia am Dienstagabend mitteilte, kommt der 26 Jahre alte Ex-Münchner für ein Jahr per Leihe vom italienischen Champions-League-Teilnehmer Como 1907.

„Wir haben immer gesagt, dass wir zuschlagen wollen, wenn sich noch einmal ein spannendes Fenster öffnet mit einem Spieler, der uns direkt verstärkt, dessen Profil wir nicht so im Kader haben und der wirtschaftlich realisierbar ist“, sagte Sportchef Rouven Schröder. „Nicolas ist Linksfuß, offensiv flexibel einsetzbar, schnell, kann Situationen im Eins-gegen-Eins lösen und ist zudem auch torgefährlich. Das alles hat er nicht zuletzt auch auf internationaler Bühne unter Beweis gestellt.“

Der im niedersächsischen Wunstorf geborene Kühn, der einst unter anderem in der Jugend von RB Leipzig und der Reserve von Bayern München gespielt hatte, war im Sommer 2025 von Celtic Glasgow an den Comer See gewechselt. Im Februar hatte er zuvor in den Play-offs der Champions League gegen die Bayern groß aufgespielt und im Rückspiel mit seinem Treffer beinahe für das Aus des deutschen Rekordmeisters gesorgt.