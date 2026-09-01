Schalke holt Nationalspieler

SID 01.09.2026 • 20:45 Uhr Der FC Schalke 04 verstärkt sich am Deadline Day mit einem südkoreanischen WM-Teilnehmer.

Internationale Erfahrung als Soforthilfe: Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 hat kurz vor Transferschluss noch einen weiteren Stürmer verpflichtet.

Wie der Klub am Dienstagabend mitteilte, kommt der südkoreanische Nationalspieler Hee-chan Hwang per Leihe von den Wolverhampton Wanderers aus der englischen Championship nach Gelsenkirchen. Nach dem Hamburger SV und RB Leipzig ist es für den 30-Jährigen die dritte Station in Deutschland.

„Mit Hwang erhöhen wir unsere Optionen für die Offensive. Er kann mehrere Positionen bekleiden, seine langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Ligen und als Nationalspieler sehen wir als großes Plus“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball bei S04.

Hwang heiß auf Schalke: „Kann es kaum erwarten“

Hwang steht noch bis 2028 bei den Wolves unter Vertrag. In den vergangenen fünf Jahren absolvierte er 150 Partien für den Premier-League-Absteiger, dabei erzielte er 27 Tore und gab zwölf Assists. Für Südkorea kommt er bislang auf 82 Länderspiele und 17 Treffer, bei der WM im Sommer spielte er beim Vorrundenaus nur eine Nebenrolle.

Die Bundesliga kennt der Südkoreaner aus Leipzig, die Saison 2018/19 verbrachte er zudem per Leihe beim damaligen Zweitligist HSV.