Kovac gibt positives Karetsas-Update

Niko Kovac gibt ein Update zu Konstantinos Karetsas - und macht dabei den BVB-Fans viel Mut. Der junge Neuzugang könnte schon bald wieder auf dem Platz stehen.

Die Fans von Borussia Dortmund dürfen aufatmen: Konstantinos Karetsas befindet sich nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus auf dem Weg zurück in den Kader. Wie BVB-Trainer Niko Kovac verkündete, kann der 18-Jährige schon wieder trainieren.

„Wir sind froh, dass er alle Untersuchungen über sich hat ergehen lassen“, erklärte der Coach bei Sky vor dem Spiel der Schwarz-Gelben gegen den SC Paderborn (LIVETICKER): „Es ist alles gut, es ist nichts Auffälliges gewesen, sodass er heute schon das erste individuelle Training im Trainingszentrum machen konnte.“

Niko Kovac und Konstantinos Karetsas Niko Kovac und Konstantinos Karetsas © IMAGO/NurPhoto

Karetsas solle in den nächsten Tagen „wieder zur Mannschaft stoßen.“ Das bestätigte auch BVB-Geschäftsführer Lars Ricken bei DAZN: „Wir werden ihn behutsam wieder aufbauen. Er wird im Laufe der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen“, erklärte Ricken.

BVB-Juwel Karetsas könnte gegen Stuttgart schon wieder dabei sein

Der junge Grieche hatte beim 3:2-Erfolg der Dortmunder am Dienstag gegen den FC Villarreal in der Champions League für bange Minuten gesorgt, als er ohne erkennbaren Grund zu Boden gegangen war. Eine genaue Diagnose verkündete der BVB bis heute nicht, anfangs sprach der Verein von Kreislaufproblemen.

„Die Durchblutungsstörungen waren offenbar auf Dehydrierung zurückzuführen“, sagte derweil die Mutter des Spielers, Irena Kistinis, nach der Entlassung aus der Klinik. Ricken widersprach dieser Darstellung aber: „Wir haben ihn jetzt drei Tage echt auf den Kopf gestellt – tatsächlich keine Auffälligkeiten“, sagte der 50-Jährige und verneinte auch eine mögliche Dehydrierung.

DEINE MEINUNG

Ob der Neuzugang beim kommenden Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart schon wieder eine Option sein könnte, schloss Kovac nicht aus. „Sollte sich das so entwickeln, wie wir uns das vorstellen und er mit der Mannschaft normal mittrainieren können, wäre er eine Option, aber bis dahin haben wir noch eine Woche“, sagte der Cheftrainer.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach