BVB verkündet Last-Minute-Deal

SPORT1 01.09.2026 • 20:19 Uhr Der BVB reagiert auf die schwere Verletzung von Giannis Konstantelias und leiht Ethan Nwaneri aus.

Vizemeister Borussia Dortmund hat – wie von SPORT1 bereits berichtet – einen Ersatz für den schwer verletzten Griechen Giannis Konstantelias gefunden. Der BVB bestätigte am Dienstagabend kurz vor dem Pokalspiel beim HEBC in Hamburg (JETZT im LIVETICKER) und wenige Augenblicke nach Schließung des Transferfensters um 20 Uhr die Verpflichtung von Ethan Nwaneri.

Der 19-Jährige kommt auf Leihbasis für eine Saison vom FC Arsenal, das Gehalt wird von den Schwarz-Gelben übernommen, der Deal beinhaltet keine Kaufoption.

Ricken: „Die sportlich nun bestmögliche Lösung“

„Mit der Leihe von Ethan ist es uns gelungen, einen sehr talentierten und technisch enorm versierten Mittelfeldspieler für uns zu gewinnen. Durch den längeren Ausfall von Giannis Konstantelias war es uns wichtig, unseren Kader kurzfristig noch einmal verstärken zu können“, sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken.

„Für uns war Ethans Verpflichtung die sportlich nun bestmögliche Lösung. Wir freuen uns, dass wir diese kurz vor Ende des Transferfensters noch realisieren konnten“, ergänzte Ricken.

Für den englischen Meister Arsenal absolvierte Nwaneri 51 Pflichtspiele, im vergangenen Halbjahr war er leihweise bei Olympique Marseille unter Vertrag. Dortmund hatte sich wohl bereits in der Vergangenheit mit ihm beschäftigt.

BVB-Neuzugang Konstantelias erleidet Kreuzbandriss

„Wir haben einige Eisen im Feuer und jetzt muss man gucken, welches am besten geschmiedet werden kann“, hatte Trainer Niko Kovac noch am Montag mit Hinblick auf die Dortmunder Transferaktivitäten gesagt.

Grund für den plötzlichen Handlungsbedarf beim BVB war die Verletzung von Konstantelias. Der Zugang erlitt beim 2:0 (2:0) gegen den Hamburger SV am ersten Bundesliga-Spieltag einen Kreuzbandriss im linken Knie und fällt monatelang aus.

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