RB schlägt bei Chelsea zu

SID 01.09.2026 • 10:58 Uhr Nächster Transfer von RB Leipzig: Der Bundesligist verstärkt sich mit einem Angreifer der Blues.

RB Leipzig hat Mittelstürmer Marc Guiu verpflichtet. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wechselt der 20 Jahre alte Spanier vom FC Chelsea zu den Roten Bullen und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2031. Als Ablöse wurden Medienberichten zufolge inklusive Boni 17 Millionen Euro fällig.

Guiu wurde in der Nachwuchsakademie des FC Barcelona ausgebildet, für die Katalanen feierte er 2023 im Alter von 17 Jahren sein Profidebüt.

Guiu: Seit 2024 für Chelsea

Im Sommer 2024 folgte der Wechsel zu Chelsea, für die Blues absolvierte Guiu 29 Pflichtspiele und erzielte acht Tore. Zudem gewann er mit den Engländern die Conference League und die Klub-WM.