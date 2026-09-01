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RB schlägt bei Chelsea zu

RB schlägt bei Chelsea zu

Nächster Transfer von RB Leipzig: Der Bundesligist verstärkt sich mit einem Angreifer der Blues.
Marc Guiu wechselt zu RB Leipzig
Marc Guiu wechselt zu RB Leipzig
© IMAGO/Shutterstock
SID
Nächster Transfer von RB Leipzig: Der Bundesligist verstärkt sich mit einem Angreifer der Blues.

RB Leipzig hat Mittelstürmer Marc Guiu verpflichtet. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wechselt der 20 Jahre alte Spanier vom FC Chelsea zu den Roten Bullen und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2031. Als Ablöse wurden Medienberichten zufolge inklusive Boni 17 Millionen Euro fällig.

Guiu wurde in der Nachwuchsakademie des FC Barcelona ausgebildet, für die Katalanen feierte er 2023 im Alter von 17 Jahren sein Profidebüt.

Guiu: Seit 2024 für Chelsea

Im Sommer 2024 folgte der Wechsel zu Chelsea, für die Blues absolvierte Guiu 29 Pflichtspiele und erzielte acht Tore. Zudem gewann er mit den Engländern die Conference League und die Klub-WM.

Der Spanier, der künftig mit der Rückennummer neun auflaufen wird, passe „mit seiner Intensität, seinem hohen Tempo und seiner unglaublichen Einsatzbereitschaft sehr gut zu unserer RB-DNA“, erklärte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

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