Matthäus: „Schalke wird sich fangen“

SID 01.09.2026 • 05:43 Uhr Auch zu Niclas Füllkrug äußert sich der Weltmeister-Kapitän von 1990.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut Aufsteiger Schalke 04 nach dem ernüchternden Bundesliga-Auftakt beim FC Augsburg (0:3) eine positive Reaktion zu. „Die Königsblauen wissen jetzt, was nun auf sie zukommt in der Bundesliga. In Augsburg kann man verlieren, da würde ich jetzt nicht gleich die Arena abreißen“, urteilte Matthäus in seiner Kolumne bei skysport.de.

Nimmt man das erste Liga-Heimspiel gegen Rekordmeister Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) hinzu, haben die Schalker „ein ganz schwieriges Auftaktprogramm erwischt“. Dennoch ist Matthäus überzeugt: „Schalke wird sich fangen in der Bundesliga. Das ist jetzt der Auftakt. Nach sechs bis acht Spielen kann man Schlüsse aus den Leistungen ziehen.“

Ähnlich viel Zeit würde der 65-Jährige auch Rückkehrer Niclas Füllkrug bei Werder Bremen einräumen. Der Stürmer, der zuletzt nicht mehr für die Nationalmannschaft berufen wurde, habe „mit sich zu kämpfen. Übertrieben gesagt wurde er zwei Jahre lang nicht gebraucht – bei West Ham nicht und auch nicht bei Milan.“