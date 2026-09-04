FC Bayern: Entscheidung über Musiala-Rückkehr soll gefallen sein

SID 04.09.2026 • 18:50 Uhr Jamal Musiala kehrt wohl in den Kader des FC Bayern zurück. Der Nationalspieler habe eine "gute, volle Trainingswoche" absolviert, hatte Münchens Trainer Vincent Kompany zuvor erklärt.

Jamal Musiala kehrt beim Bundesliga-Spiel gegen Schalke 04 (18.30 Uhr im LIVETICKER) offenbar in den Kader des FC Bayern zurück. Nach Informationen von Sky entschieden die Verantwortlichen der Münchner, den Nationalspieler mit nach Gelsenkirchen zu nehmen.

„Wir schauen heute im Training und werden dann die Entscheidung treffen, die am besten für Jamal und die Mannschaft ist“, hatte Kompany bei seiner obligatorischen Spieltages-Pressekonferenz erklärt. Musiala, ergänzte er, habe „eine gute, volle Trainingswoche“ absolviert, „für ihn geht es bergauf, ihm geht es gut“.

FC Bayern: Musiala fehlte bei den letzten drei Spielen

Beim Supercup gegen Dortmund (2:1) sowie beim Ligastart gegen den VfB Stuttgart (5:1) am vergangenen Freitag und im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück (4:1) am Mittwoch hatte Musiala nicht zum Kader gehört. „Wir haben schon erklärt, wie wir damit umgehen. Man darf nicht alles als außergewöhnlich einordnen“, sagte Kompany. Musiala sei „jetzt in einer guten Phase. Wir gehen schon länger mit der Situation um“.

Musiala war in der Vorbereitung auf die neue Saison bei zwei Testspielen auf dem Platz zusammengesackt. Der Bayern-Star machte Absencen wegen einer neurologischen Dysfunktion dafür verantwortlich. Der Offensivspieler hatte zuvor an seiner Medikation etwas geändert, die Nebenwirkungen führten offenbar zu den Zusammenbrüchen.