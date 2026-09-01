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Nächste Hiobsbotschaft für Werder

Nächste Hiobsbotschaft für Werder

Nach Jens Stage muss Werder Bremen den nächsten langen Ausfall verkraften.
Unruhe, Transfer-Frust und mehrere Baustellen: Bei Werder Bremen war in diesem Sommer einiges los. Von Musahs Beraterwirbel über den Coulibaly-Verkauf bis zum Reis-Shitstorm. Auch sportlich lief die Vorbereitung alles andere als optimal. Jetzt stehen Daniel Thioune und Clemens Fritz vor wichtigen Aufgaben.
SID
Nach Jens Stage muss Werder Bremen den nächsten langen Ausfall verkraften.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss nach den nächsten monatelangen Ausfall verkraften. Wie der Klub am Dienstagabend mitteilte, hat sich Stürmer Justin Njinmah beim Liga-Auftakt in Freiburg (1:4) wie schon zuvor Leistungsträger Jens Stage eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

Nach der Bildgebung einer MRT-Untersuchung am Vormittag gehen die Bremer von einer Ausfalldauer von mehreren Monaten aus.

Nächste „bittere Nachricht“ für Werder Bremen

„Das ist für Justin und für uns eine bittere Nachricht. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und werden ihn in seinem Rehaprozess bestmöglich unterstützen“, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball in Bremen.

Der Däne Stage hatte sich im Abschlusstraining verletzt und wird nach Klubangaben mindestens bis Jahresende ausfallen.

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