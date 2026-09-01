Nächste Hiobsbotschaft für Werder

SID 01.09.2026 • 20:05 Uhr Nach Jens Stage muss Werder Bremen den nächsten langen Ausfall verkraften.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss nach den nächsten monatelangen Ausfall verkraften. Wie der Klub am Dienstagabend mitteilte, hat sich Stürmer Justin Njinmah beim Liga-Auftakt in Freiburg (1:4) wie schon zuvor Leistungsträger Jens Stage eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

Nach der Bildgebung einer MRT-Untersuchung am Vormittag gehen die Bremer von einer Ausfalldauer von mehreren Monaten aus.

Nächste „bittere Nachricht“ für Werder Bremen

„Das ist für Justin und für uns eine bittere Nachricht. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und werden ihn in seinem Rehaprozess bestmöglich unterstützen“, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball in Bremen.