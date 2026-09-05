Pfeifkonzert für Neuer! Matthäus reagiert mit klaren Worten

Felix Kunkel 05.09.2026 • 18:29 Uhr Manuel Neuer wird auf Schalke nicht mit offenen Armen empfangen. Die Heimfans pfeifen den Bayern-Torhüter gnadenlos aus. Lothar Matthäus hätte sich eine andere Reaktion gewünscht.

Unschöner Empfang für Manuel Neuer: Bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte wurde der Torhüter des FC Bayern von den Schalke-Fans mit Pfiffen und spöttischen Gesängen bedacht.

Als der 40-Jährige vor dem Bundesliga-Duell zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern (18.30 Uhr im LIVETICKER) zum Warmmachen den Platz in der Veltins-Arena betrat, waren die Pfiffe aus der Nordkurve unüberhörbar. Zudem skandierten die Anhänger der Königsblauen unter anderem: „Wir sind Schalker und du nicht.“

„Sie stehen hinter ihrer Mannschaft. Die Vergangenheit, die zählt wenig“, ordnete Lothar Matthäus bei Sky das Verhalten der Heimfans ein. Der Rekordnationalspieler hätte sich dennoch eine andere Reaktion gewünscht: „Aber eigentlich sollten sie Manuel Neuer mit Applaus empfangen, gerade in seinem letzten Bundesliga-Jahr.“

Auch zu Spielbeginn waren im Stadion lautstark Pfiffe zu hören, wenn Neuer an den Ball kam.

Bayern-Keeper Neuer mit besonderer Schalke-Verbindung

Neuer wurde in Gelsenkirchen geboren und durchlief die Jugend des FC Schalke, bevor er sich bei den Königsblauen als Profi etablierte. 2011 wechselte er zum FC Bayern – der Transfer wurde vom großen Unmut der Schalker Fans begleitet, die den Torhüter in den Folgejahren immer wieder auspfiffen.