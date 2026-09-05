S04-Legende Olaf Thon fordert würdigen Neuer-Empfang

SID 05.09.2026 • 10:32 Uhr Manuel Neuer ist in Gelsenkirchen groß geworden, nun steht er vor seinem womöglich letzten Spiel in seiner alten sportlichen Heimat.

Klublegende Olaf Thon hat die Fans von Schalke 04 zu einem würdigen Empfang für Torhüter Manuel Neuer bei dessen womöglich letztem Auftritt in seiner alten sportlichen Heimat aufgerufen. „Ich hoffe, weil er bei uns ausgebildet und Nationalspieler wurde, dass er nicht ausgebuht wird, sondern dass man seine Leistung als weltbester Torwart respektiert und akzeptiert“, sagte Thon im ran-Interview vor dem Heimspiel am Abend (18.30 Uhr) gegen Neuers FC Bayern.

„Ich kann nur appellieren: Liebe Schalke Fans, applaudiert und empfangt ihn mit offenem Herzen. Das würde ich mir wünschen. Ich weiß, dass es vielleicht – oder bestimmt sogar – nicht dazu kommen wird, aber es ist ein Wunsch von mir“, sagte Thon, der von 1988 bis 1994 auch für die Münchner spielte.

Thon erwartet harten Fight

Es werde „keine hohe Niederlage geben. Schalke wird fighten und das Spiel offen gestalten. Ich tippe auf ein Unentschieden“, sagte der 60-Jährige. Insgesamt werde es für die Königsblauen zwar „eine schwierige Saison, das weiß auch jeder. Aber ich glaube nicht, dass wir nervös werden und zerfallen, wenn es mal nicht so läuft mit dem Start in der Bundesliga. Die Mannschaft ist gefestigt, die ist zusammengeblieben. Und wir haben ein System.“