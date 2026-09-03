Schalke 04: Neururer stellt spannende Dzeko-Frage

Maximilian Huber , Anna Dollak 03.09.2026 • 22:25 Uhr Ex-Bundesliga-Trainer Peter Neururer sieht den FC Schalke 04 vor einer kniffligen Aufgabe im Umgang mit Edin Dzeko. Der 71-Jährige stellt die Frage, ob Schalke die außergewöhnlichen Qualitäten Dzekos überhaupt nutzen kann.

Vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München hat sich Kult-Trainer Peter Neururer zu Edin Dzeko geäußert.

Der 71-Jährige sieht den Aufsteiger vor einer kniffligen Aufgabe, wie der Klub am besten mit dem bosnischen Stürmer umgehen sollte. „Er ist derjenige, auf dem viele Hoffnungen ruhen. Dzeko ist im Sechzehnmeterraum immer noch absolute Weltklasse. Der Abschluss von ihm, die Sicherheit am Ball. Er kann Bälle vorne fest machen, das ist seine Stärke. Aber: Ist Schalke überhaupt in der Lage, Dzeko im vordersten Bereich an den Ball zu bringen?“, fragte Neururer im neuen TV-Format „45 – Die Fußball-Halbzeit auf SPORT1“.

Neururer glaubt nicht an Startelf-Rolle für Dzeko

Wie der Ex-Bundesliga-Trainer ausführte, erwarte er nicht unbedingt eine dauerhafte Rolle Dzekos in der Startelf: „Ich befürchte, dass Dzeko derjenige sein wird, auf den man nicht von Anfang an baut. Bei aller Wertschätzung: Dzeko ist 40 Jahre alt, ist läuferisch nicht mehr der Allerbeste. Er ist fußballerisch überragend, aber ihn in die Position zu bringen, die ihn zur Weltklasse macht, wird verdammt schwer sein.“

Bei der 0:3-Niederlage in Augsburg kam der 40 Jahre alte Stürmer erst in der 76. Minute auf den Platz und konnte in der Schlussphase wenig bewirken. Zu diesem Zeitpunkt agierte Schalke allerdings schon in Unterzahl, nachdem Ron Schallenberg in der 62. Minute vom Platz geflogen war.