SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

Der VfB Stuttgart ist eine Partnerschaft mit der Unternehmensgruppe fischer eingegangen. Bei der Verkündung des Deals war auch der neue Bundestrainer Jürgen Klopp anwesend.
VfB verkündet Deal mit Jürgen Klopp
Bestens gelaunt ist der DFB-Coach auf einem Foto zu sehen, das mit einer Pressemitteilung des Bundesligisten verschickt wurde. Zusammen mit unter anderem Alexander Wehrle (Vorstandsvorsitzender des VfB) sowie Firmeninhaber Prof. Klaus Fischer posierte Klopp für die Kameras.
Was der Trainer der deutschen Nationalmannschaft mit der Vereinbarung zu tun hat, wird im letzten Absatz des Statements erklärt. „Zur offiziellen Trikotübergabe war auch der neue Bundestrainer Jürgen Klopp anwesend. Er ist seit 2022 Markenbotschafter der Unternehmensgruppe fischer“, heißt es.
Klopp tauchte schon mehrmals in Stuttgart auf
Klopp hatte die Stuttgarter zuletzt bereits im Training besucht und sich mit VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ausgetauscht. Zudem war er jüngst beim Spiel gegen den 1. FC Köln zu Gast.
„Ich finde es super, dass er so aktiv ist. Wir haben ihn vergangenen Freitag schon in München gesehen. Er war bei uns einen ganzen Tag“, schwärmte Wehrle dabei.
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