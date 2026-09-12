Uli Hoeneß rief Bundesliga-Trainer an

Der überraschende Sprung des FC Augsburg an die Bundesliga-Spitze fällt offenbar auch Uli Hoeneß auf - weshalb der Bayern-Macher sogar zum Hörer greift.

Manuel Baum darf sich nach dem überraschenden Sprung des FC Augsburg an die Tabellenspitze der Bundesliga über Lob von höchster Stelle freuen. Der Trainer erhielt einen Anruf von Uli Hoeneß – und positives Feedback von Bundestrainer Jürgen Klopp.

Vor dem Heimspiel des FCA wurde Baum von Sky-Moderator Michael Leopold auf einen „Anruf vom Tegernsee“ angesprochen. Dort wohnt bekanntlich Bayern Münchens Ehrenpräsident Hoeneß.

Uli Hoeneß hat Manuel Baum angerufen Uli Hoeneß hat Manuel Baum angerufen © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

„Wo du immer deine Infos herkriegst, das ist wirklich Wahnsinn. Trotzdem, sehe es mir nach, dass ich da nicht über den Inhalt spreche“, sagte Baum zunächst. Leopold hakte nach: Ob Hoeneß seine Wertschätzung ausgedrückt habe? „Ja, kann man so formulieren“, meinte der schmunzelnde Baum.

Auch Jürgen Klopp lobt den FCA

Der Coach hatte mit Augsburg die ersten beiden Liga-Partien gegen den FC Schalke und Eintracht Frankfurt gewonnen und war vor dem Duell mit Bayer Leverkusen (LIVETICKER) auf Platz eins geklettert. Zudem überstanden die Fuggerstädter die erste Pokalrunde dank eines Siegs gegen Energie Cottbus.

Erfolge, die für Aufsehen sorgten: „Ich habe auch mit Kloppo über Spieler gesprochen, der uns ein gutes Feedback gegeben hat, wie wir spielen – und vielen anderen“, sagte Baum: „Ich glaube, das ist ein Riesenkompliment für den ganzen Verein, was sich da getan hat.“

Von übertriebener Euphorie war aber keine Spur beim 47-Jährigen: „Das nehmen wir gerne an, aber wir sind keine Tabellenmannschaft, sondern eine Spielmannschaft, die sich aufs Spiel konzentriert.“

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