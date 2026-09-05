VfB verleiht Arévalo an Müller-Klub Amadora

SID 05.09.2026 • 06:55 Uhr Der ecuadorianische Nationalspieler soll in Portugal Spielpraxis sammeln.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den ecuadorianischen Stürmer Jeremy Arévalo bis Saisonende an den portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora verliehen. Der 21 Jahre alte WM-Teilnehmer war im Januar für 7,5 Millionen Euro von Racing Santander gewechselt, hat es bislang aber nur auf 32 Bundesliga-Minuten gebracht.

„Für Jeremy ist die Leihe zu Estrela Amadora zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Karriereschritt, um in der ersten portugiesischen Liga Spielpraxis und weitere Erfahrungen zu sammeln“, sagte Fabian Wohlgemuth, Vorstand Sport beim VfB.