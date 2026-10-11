Axel Kahn spricht über den FC Bayern und das krachende Aus seines Bruders als Vorstandsvorsitzender. Für seinen Blutsverwandten hat der Ex-Profi einen Rat.

Am 27. Mai 2023 trennte sich der FC Bayern vom damaligen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn – bekanntlich nicht ganz ohne Nebengeräusche. Nun hat sich Axel Kahn, der Bruder der Torwartlegende, zu der Thematik geäußert.

„Letztendlich hat Uli Hoeneß immer das letzte Wort. Aber von was reden wir hier? Vom erfolgreichsten Verein der Welt, da ist Führung die Königsdisziplin“, sagte Axel Kahn im Interview mit der Abendzeitung.

Oliver Kahn (l.) und sein Bruder Axel (r.) im Jahr 2015 Oliver Kahn (l.) und sein Bruder Axel (r.) im Jahr 2015 © IMAGO/STAR-MEDIA

„Beim FC Bayern gab es schon immer diese Grabenkämpfe“

Dabei kam der ehemalige Zweitliga-Profi auch auf das Machtgefüge beim deutschen Rekordmeister zu sprechen: „Beim FC Bayern gab es schon immer diese Grabenkämpfe, das sieht man auch jetzt immer wieder bei Max Eberl. Er muss sich gefühlt für alles rechtfertigen und seinen Platz behaupten – trotz einer ziemlich weißen Weste respektive erfolgreicher Arbeit.“

Oliver Kahn hatte nach seinem Bayern-Aus vom „schlimmsten Tag seines Lebens“ gesprochen. Rückblickend sieht Axel Kahn die Situation entspannt: „Oliver ist fein damit, da ist nichts hängen geblieben. Das Kahn-Gen macht das schon. Aufstehen und weitermachen gehört zu unseren stärksten Disziplinen. Das hat Oliver sowieso immer ausgezeichnet. Das Leben besteht nicht nur aus Ups, sondern auch aus Downs.“

Axel rät seinem Bruder, „sich einen schönen Lebensabend zu machen“. Vor einem Jahr wurde Oliver Kahn noch mit einem Investment beim französischen Traditionsklub Girondins Bordeaux in Verbindung gebracht – doch der Deal scheiterte.

„Ich allerdings würde ihm das Fußball-Business nicht mehr unbedingt ans Herz legen. Es dreht sich alles nur noch um den schnellen Erfolg und sehr viel Geld. Surreale Zahlen auf Kosten der Spieler und der Menschen. Und je älter du wirst, desto extremer ist die psychische Belastung. Ob man sich das noch mal antun muss, weiß ich nicht“, sagte der 60-Jährige.

DEINE MEINUNG

Als der FC Bayern sich von Kahn und Salihamidzic trennte

Oliver Kahn war am 27. Mai 2023 gemeinsam mit Hasan Salihamidzic vom FC Bayern verabschiedet worden. „Die Entscheidung, sich von Oliver Kahn zu trennen, hat sich der Aufsichtsrat alles andere als leicht gemacht. Dennoch sind wir aufgrund der Gesamtentwicklung zu dem Entschluss gekommen, eine Neubesetzung an der Spitze des Vorstands vorzunehmen“, erklärte Bayern-Präsident Herbert Hainer in einer Klubmitteilung die Entscheidung.

Kahn durfte damals nach eigenen Angaben auf Geheiß der Verantwortlichen des FCB nicht mehr mit zum letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Köln reisen. „Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Club untersagt wurde“, schrieb Kahn nach dem Gewinn der Meisterschaft auf X. Auch bei der Meisterschaftsfeier in der Motorworld in Freimann war der ehemalige Torhüter nicht erwünscht.

Axel Kahn selbst betreibt aktuell ein eigenes Radioformat bei Antenne Frankfurt.