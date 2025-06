Komplette Wende von Oliver Kahn

Der frühere Weltklasse-Keeper Oliver Kahn ist überraschend aus dem millionenschweren Poker um den abgestürzten Traditionsklub Girondins Bordeaux ausgestiegen. Das gab der 55-Jährige am Montag in einer offiziellen Mitteilung bekannt.

„Nach Prüfung der finanziellen, operativen und rechtlichen Informationen, die uns Ende der vergangenen Woche mitgeteilt wurden, haben wir uns entschieden, die in unserem Plan für die Rückkehr des FCGB in die Ligue 1 vorgesehene Summe von ca. 50 Millionen Euro nicht zu investieren“, schreibt Kahn in der Erklärung.