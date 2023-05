Bayern-Entscheidung gefallen! Kahn und Salihamidzic müssen gehen

Der Aufsichtsrat der Münchner hatte am Freitag eine außerordentliche Sitzung einberufen. Dort war das Aus der beiden Ex-Profis in ihren Funktionärspositionen beschlossen worden.

Kahn und Salihamidzic müssen gehen

Müller reagiert verwundert

„Das kommt jetzt? Eine Minute nach dem Abpfiff? Bisher wusste ich nichts davon“, sagte Bayern-Idol Thomas Müller inmitten der Feierlichkeiten in Köln verwundert am Sky-Mikrofon. Rekord-Nationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus erklärte: „Es war klar, dass sich was verändern wird. Die beiden waren verantwortlich für alles, was passiert ist. Das Mia-san-mia-Gefühl ist überlebenswichtig für den FC Bayern und das ist verloren gegangen.“