Bayern-Star Michael Olise gehört zu den besten Spielern der Welt und weckt damit Begehrlichkeiten. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat zu möglichen Spekulationen eine klare Meinung. Außerdem vergleicht er den Franzosen mit Lamine Yamal.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2024 hat sich Michael Olise beim FC Bayern zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt. Regelmäßig entzückt der Franzose mit seinen Dribblings und Toren die Fans des Rekordmeisters. Logisch, dass auch andere europäische Schwergewichte Interesse am Flügelspieler haben und er eine Menge Geld einbringen könnte. Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hält von solchen Spekulationen jedoch wenig.

„Das ist alles Käse. Michael hat bei uns einen Vertrag bis 30. Juni 2029. Deshalb machen wir uns da jetzt keine Gedanken“, stellte Hoeneß in einem Interview mit der Welt klar. Zuvor war er gefragt worden, ob er Angst habe, dass Olise bald bei Real Madrid spielen könnte und es Spekulationen gebe, der 24-Jährige könnte bis zu 300 Millionen Euro Ablöse einbringen.

Uli Hoeneß ist Ehrenpräsident des FC Bayern Uli Hoeneß ist Ehrenpräsident des FC Bayern © IMAGO/Sven Simon

Verkauft der FC Bayern Michael Olise? Das sagt Hoeneß

„Im Laufe der Saison werden wir mit ihm darüber sprechen, ob er verlängern will. Falls er das dann noch nicht möchte, warten wir halt ab, was 2029 ist. Ich bin da überhaupt nicht unruhig“, führte der 74-Jährige aus.

Olise mache beim FC Bayern „viel Freude“ und sei „auf dem besten Weg, der beste Spieler der Welt zu werden“. In dieser Spielzeit war er wettbewerbsübergreifend in zehn Spielen bereits an 14 Treffern direkt beteiligt (neun Tore, fünf Assists).

Hoeneß sieht Olise vor Yamal

Bei der Wahl zum Ballon d’Or am Montag gehört der Franzose mindestens zum erweiterten Favoritenkreis, ebenso wie Teamkollege Harry Kane. Dessen größter Konkurrent auf die Auszeichnung ist wohl Barca-Juwel Lamine Yamal.

Hoeneß sieht Olise jedoch vor ihm. „Von der Konstanz her ist er unglaublich und in meinen Augen auch besser als Lamine Yamal“, erklärte er. „Er schießt Tore, bereitet vor, ist schnell – nahezu der perfekte Spieler.“

DEINE MEINUNG

Dennoch gehört Olise nicht zu den Spitzenverdienern beim FC Bayern, liegt im teaminternen Ranking rund um den zehnten Rang. Bei einer Vertragsverlängerung stünde ihm wohl eine ordentliche Gehaltserhöhung in Aussicht.

Was wären die Bayern bereit, ihm zu zahlen und ihn damit auch über 2029 hinaus in München zu sehen? „Ich sehe uns überhaupt nicht unter Zugzwang. Darüber machen wir uns Gedanken, wenn es so weit ist“, antwortete Hoeneß auf diese Frage.

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