Manchester City wollte ihn haben, doch Aleksandar Pavlovic lehnte ab: Nun erklärt er seine Absage - und, was man von Cristiano Ronaldo lernen kann.

Aleksandar Pavlovic hat sich erneut klar zum deutschen Rekordmeister bekannt: In einem Interview mit der Bild schwärmte der 22-Jährige von seiner Karriere in München und erklärte nähere Hintergründe zum im Sommer geplatzten Deal mit Manchester City. Außerdem Teil des Gesprächs: Könnte Kindheitsidol Cristiano Ronaldo den Bayern-Star zu einem Real-Wechsel bewegen?

„Zunächst einmal ist es eine große Ehre, wenn ein Topklub wie City auf einen zukommt“, blickte Pavlovic im Interview auf das City-Angebot zurück. Manchester City soll bereit gewesen sein, 100 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler auszugeben. Er sollte Rodris Nachfolge antreten, der City im Sommer Richtung Spanien für den FC Barcelona verließ.

Aleksandar Pavlovic und die Bayern? Passt. Aleksandar Pavlovic und die Bayern? Passt. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Auch dass er gerade als Ersatz für den Unterschiedsspieler eingeplant worden war, ehrte den 22-Jährigen, wie er im Interview zum Ausdruck brachte: „Jeder weiß, was Rodri für ein Top-Sechser ist. Er hat den Ballon d’Or nicht umsonst gewonnen. Natürlich ehrt es mich, wenn man mit so einem Spieler verglichen wird.“

Bayern-Karriere:“Etwas Schöneres gibt es für mich nicht“

Und doch lehnte Pavlovic Citys Angebot ab. Die Entscheidung sei dem 22-Jährigen nicht schwer gefallen: „Ich bin in München aufgewachsen, bin hier groß geworden und spiele schon immer beim FC Bayern. Meine Familie und Freunde wohnen hier, etwas Schöneres gibt es für mich nicht.“ Vor Kurzem hatte der Mittelfeldspieler sogar angedeutet, dass er sich vorstellen könne, dem FC Bayern für immer die Treue zu halten.

Auf die Frage, ob er sich aufgrund seines Kindheitsidols Cristiano Ronaldo hingegen einen Wechsel zu den Königlichen vorstellen könne, antwortete der Nationalspieler eher ausweichend: „Von ihm kann man viele Dinge lernen.“

DEINE MEINUNG

Pavlovic erklärte, er sei quasi mit CR7 aufgewachsen. Ronaldos Einstellung habe ihn sehr geprägt. „Er hat hart gearbeitet und hatte immer den Willen, mehr zu gewinnen und mehr Titel zu holen.“

Fast selbstverständlich ergänzte Bayerns Mittelfeldspieler: „Und wenn man Ronaldo-Fan ist, verfolgt man natürlich auch Spiele von Real Madrid. So war das bei mir auch.“

Ob Real Madrid dadurch größere Chancen als Manchester City hätte, den 22-Jährigen von einem Wechsel zu überzeugen, bleibt offen. Seine persönlichen Ziele scheint Pavlovic aber ganz in Ronaldo-Manier gesteckt zu haben: „Ich will mich permanent weiter verbessern und in der Weltklasse etablieren.“

Nicht weniger hungrig schaut der 22-Jährige auch auf die diesjährige Saison mit dem FC Bayern: „Wir wollen alles gewinnen: die Champions League, den DFB-Pokal und die deutsche Meisterschaft.“

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