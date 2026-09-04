100 Millionen für Bayern-Star? Aleksandar Pavlovic lehnte City-Anfrage ab!

Stefan Kumberger , Philipp Heinemann 04.09.2026 • 08:25 Uhr Aleksandar Pavlovic stand bei Manchester City auf der Wunschliste - das Eigengewächs des FC Bayern lehnte einen Wechsel aber umgehend ab.

Aleksandar Pavlovic hat im März eine Wechselanfrage von Manchester City abgelehnt. Der englische Topklub war bereit, bis zu 100 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler des FC Bayern zu bezahlen – einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung kann SPORT1 bestätigen.

Pavlovic steht noch bis 2029 in München unter Vertrag, an einem vorzeitigen Abschied war er nicht interessiert. Zu einem offiziellen Angebot der Skyblues für den 22-Jährigen kam es daher letztlich nicht. Pavlovic gehört unter Bayern-Trainer Vincent Kompany zum Stammpersonal.

Manchester City baut um – Pavlovic bleibt in München

Manchester City wiederum baute sein Mittelfeld in diesem Transfersommer auch ohne den gebürtigen Münchner großflächig um. Nach dem Abschied von Starcoach Pep Guardiola wurde für den neuen Trainer Enzo Maresca ein Trio im Wert von 375 Millionen Euro verpflichtet, das den Abgang von Weltstar Rodri zum FC Barcelona kompensieren soll.

Pavlovic spielt schon seit 2011 für den FC Bayern. Als echtes Eigengewächs durchlief er diverse Jugendmannschaften, seit 2023 gehört er offiziell zum Profikader.