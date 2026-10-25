Rouven Schröder schwärmt im Doppelpass auf SPORT1 von Wael Mohya. Dennoch schätzt er dessen Zukunft bemerkenswert ehrlich ein.

Borussia Mönchengladbachs Sportchef Rouven Schröder hat sich bemerkenswert ehrlich zur Zukunft von Shootingstar Wael Mohya geäußert, der mit 17 Jahren aktuell seinen Durchbruch in der Bundesliga feiert. Doch auch das Eigengewächs werde nicht sein Leben lang für Gladbach auflaufen, glaubt Schröder.

„Das kannst du nicht aufhalten, dass man Transferüberschüsse erzielen muss“, stellte Schröder im Doppelpass auf SPORT1 klar und gab zu. „Das möchte der Fan nicht immer unbedingt hören.“

Rouven Schröder schätzt sich Zukunft von Wael Mohya bei den Fohlen ein Rouven Schröder schätzt sich Zukunft von Wael Mohya bei den Fohlen ein © IMAGO/fohlenfoto

„Wir sind mit ihm, seinen Eltern und seiner Agentur im Austausch. Wael fühlt sich pudelwohl und ist sozusagen ein Jung-Fohlen“, fügte der 51-Jährige an, bevor er unmissverständlich klarstellte: „Aber eins ist auch klar: Dass er nicht sein Leben lang für Borussia Mönchengladbach spielen wird. Das ist schmerzhaft mit dem Blick des Fans. Wir werden die Schritte nach und nach gehen“, sagte Schröder.

Mohya? „Er trägt weiterhin die Kisten“

Angesprochen auf den Charakter des Youngsters kam der Gladbach-Boss regelrecht ins Schwärmen. „Er ist unglaublich gut erzogen, hat ein tolles Elternhaus und wir schauen natürlich darauf, wie er damit umgeht. Da machen wir uns keine Sorgen. Er ist der beste Vorreiter für alle, die nachkommen, dass man nicht abhebt“, lobte Schröder.

„Er geht gut damit um, der Hoffnungsträger von Borussia zu sein“, fand der Fohlen-Boss, der außerdem verriet, dass Mohya auch in der Mannschaft äußerst beliebt sei. „Da sagt niemand irgendwas und er trägt weiterhin die Kisten.“