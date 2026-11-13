BVB beendet offenbar Deal mit Rheinmetall

Die Zusammenarbeit zwischen Borussia Dortmund und dem Rüstungskonzern wird kritisch gesehen. Der BVB entscheidet sich wohl gegen eine Fortsetzung der Partnerschaft.

Borussia Dortmund wird den kontrovers diskutierten und bis 2027 gültigen Sponsoringvertrag mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall offenbar nicht verlängern. Dies berichtete die Bild am Freitag.

Demnach werde das Ende des Deals „zeitnah“ verkündet, spätestens jedoch bis zur Mitgliederversammlung am 22. November. Der BVB reagierte auf eine SID-Anfrage zu dieser Thematik zunächst nicht.

BVB-Fans protestierten immer wieder gegen das Rheinmetall-Sponsoring BVB-Fans protestierten immer wieder gegen das Rheinmetall-Sponsoring © IMAGO/Norbert Schmidt

BVB-Fans protestieren gegen Rheinmetall-Deal

Der BVB hatte die Zusammenarbeit mit Rheinmetall im Mai 2024 verkündet und dafür massive Kritik vonseiten der Fans erhalten. Die Bild berichtete, dass „in den vergangenen Monaten wiederholt kontrovers in der BVB-Chefetage über die mögliche Fortsetzung der Kooperation mit dem Düsseldorfer Unternehmen diskutiert“ worden sei. Letztlich sei jedoch die klare Haltung der Mitglieder ausschlaggebend gegenüber wirtschaftlichen Möglichkeiten gewesen.

„Ich habe unterschätzt, wie viele Borussen, anständige Leute, mir sagen: Wir sind nicht gegen Rheinmetall. Wir wollen nur nicht, dass für jemanden, der Waffen herstellt, Borussia Dortmund wirbt“, betonte BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke im Podcast „Ausgerechnet“: „Das ist ein Standpunkt, den muss ich nicht unbedingt übernehmen, aber den akzeptiere ich voll und ganz.“

Er habe „jetzt keine Aufgabe mehr, Dinge zu entscheiden“, so der frühere Vorsitzende der Geschäftsführung: „Aber ich möchte alles vom Verein fernhalten, was zu Spaltungen führt, was den Verein zu Verwerfungen bringt.“ Er habe zwar „eine persönliche Meinung“ zum Unternehmen Rheinmetall, aber „im Amt ist die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Verein nicht implodiert“.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach