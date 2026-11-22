Ein neuerlicher medizinischer Rückschlag bei Jamal Musiala verleiht den Aussagen der Bayern-Bosse zusätzliche Brisanz. Nach SPORT1-Informationen erlebte er Anfang der Woche eine Absence. Inzwischen gibt es wieder Grund zur Zuversicht.

Sind die Bayern-Bosse deswegen in Alarmbereitschaft? Legte Karl-Heinz Rummenigge deshalb am Freitag im Fall Jamal Musiala nach? Ob es einen direkten Zusammenhang gibt, ist offen. Zumindest erhält die Debatte jetzt einen neuen, durchaus brisanten Kontext.

SPORT1-Informationen zufolge erlitt der Bayern-Star am Montag einen Rückfall: Es trat eine weitere Absence auf. Zuerst berichtete Bild darüber. Ein Vorfall, der der Führungsriege weitere große Sorgen bereiten dürfte.

Die Gesundheit von Jamal Musiala ist beim FC Bayern ein großes Thema Die Gesundheit von Jamal Musiala ist beim FC Bayern ein großes Thema © IMAGO/Sven Simon

FC Bayern: Erneute Absence bei Jamal Musiala – das steckt dahinter

Ursache war wohl eine Umstellung der Medikation für den 23-Jährigen. Mittlerweile wurde diese erneut angepasst. Derzeit ist die Lage wieder unter Kontrolle. Am Freitagabend konnte Musiala gegen den 1. FC Köln sogar sein Comeback feiern.

Insgesamt gestaltet sich die Behandlung des Bayern-Stars weiterhin schwierig. Die Suche nach der richtigen medikamentösen Einstellung bleibt offenbar eine Herausforderung. Die Absence am Montag war SPORT1-Infos zufolge die erste in den vergangenen zwölf Wochen. Ein Umstand, der der sportlichen Führung Hoffnung macht. Auch darum äußerten sich Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany zuletzt zuversichtlich.

Dreesen und Hainer versuchen, die aufgeheizte Musiala-Debatte zu beruhigen

Derweil bemühten sich CEO Jan-Christian Dreesen und Klubpräsident Herbert Hainer am Samstag nach der Jahreshauptversammlung darum, die zuletzt aufgeheizte Debatte zu beruhigen.

„Wir alle haben immer die Sorge um den Spieler. Und das haben auch Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge oder Jan-Christian Dreesen zum Ausdruck gebracht“, so Hainer auf Nachfrage von SPORT1. Und weiter: „Und auch die drei wünschen sich, dass er uns wieder alle begeistert.“

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