Der neue Sportvorstand tritt sein Amt bei dem Fußball-Bundesligisten früher an als ursprünglich vereinbart.

Joti Chatzialexiou tritt seinen neuen Job als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt bereits zum 1. Dezember an. Dies gaben die Hessen am Mittwoch bekannt. Ende Oktober hatte der Klub die Verpflichtung des 50-Jährigen, der derzeit noch als Sportvorstand beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg fungiert, verkündet, ursprünglich war dessen Amtsantritt in Frankfurt erst für den 1. Februar 2027 vorgesehen gewesen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit Joti auf einen früheren Beginn seiner Tätigkeit bei Eintracht Frankfurt verständigen konnten“, wurde der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Mathias Beck zitiert, „in unseren Gesprächen war schnell klar, dass beide Seiten den Wunsch haben, die Zusammenarbeit möglichst zeitnah aufzunehmen.“

Dieter Frey folgt bei Nürnberg

Chatzialexiou kann bei der Eintracht damit bereits in die anstehende Wintertransferperiode eingebunden werden. Beim 1. FC Nürnberg war er seit 2024 tätig, der „Club“ präsentierte mit Dieter Frey kürzlich einen Nachfolger.

Chatzialexiou, der zwischen 2001 und 2009 als Jugendtrainer in Frankfurt tätig war, hatte am Main einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben. Die Vorfreude auf seine neue Aufgabe bei Eintracht Frankfurt sei „riesig“, sagte er, „umso schöner ist es, dass wir uns gemeinsam auf einen früheren Start verständigen konnten.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach