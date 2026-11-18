Vor dem Duell gegen den 1. FC Köln stellt das Münchner Wetter die Vorbereitung des FC Bayern auf die Probe - ein defekter Sichtschutz an der Säbener Straße schränkt Vincent Kompanys Trainingsmethoden ein.

Der FC Bayern kann an der Säbener Straße aktuell offenbar nur noch auf einem von eigentlich drei Trainingsplätzen unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren. Wie die Bild berichtet, ist am neuen Vorhang-System ein Seilzug gerissen, mit dem die zur Abschottung vorgesehenen Jalousien hoch- und runtergefahren werden können.

Erst Anfang Oktober war das neue Sichtschutz-System der Münchner ausgebaut worden. Neben dem gerissenen Seilzug sei der Sichtschutz an einer Stelle sogar aus der Fassung gefallen. Verursacher der Schäden soll ein Unwetter gewesen sein.

Zuletzt hatte Vincent Kompany noch drei von der Öffentlichkeit abgeschirmte Trainingsplätze zur Verfügung Zuletzt hatte Vincent Kompany noch drei von der Öffentlichkeit abgeschirmte Trainingsplätze zur Verfügung © IMAGO/Philippe Ruiz

Somit kann Kompany – der am Montag nach Krankheitspause an die Säbener Straße zurückgekehrt war – vor dem Duell mit dem 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr im LIVETICKER) nur noch auf dem Platz direkt vor dem Profitrakt geschützt vor unerwünschten Blicken trainieren.

Bayerns Tradition geheimer Trainingseinheiten

Das Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat an der Säbener Straße bereits Tradition. Im Herbst 2013 war der Platz am Gebäudetrakt mit Sicht auf die Büros der Bayern-Chefetage auf Wunsch von Ex-Trainer Pep Guardiola (2013-2016) für rund 80.000 Euro mit einem Schichtschutz-Vorhang ausgestattet worden.

Unter Julian Nagelsmann (2021-2023) war das Feld vor dem Leistungszentrum im Sommer 2022 mit weiteren Jalousien hinzugekommen. Im Oktober wurde zu Zwecken von Kompanys geheimen Einheiten nun auch Carlo Ancelottis „Fitness-Parcour“, der die Bayern in der Saison 2016/17 eine Million Euro gekostet haben soll, zu einer dritten Möglichkeit für ungestörtes Training mit Sichtschutz umfunktioniert.