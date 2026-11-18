Der Münchner Trainer steht am Freitag vor seiner Rückkehr auf die Bank des Rekordmeisters.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany steht im Bundesligaspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln vor seiner Rückkehr. Der 40-Jährige wird am Donnerstag bei der obligatorischen Spieltagspressekonferenz erstmals wieder dabei sein. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Kompany war am 23. Oktober zusammengebrochen und hatte am Montag erstmals wieder das Training geleitet. Bei seinem Kollaps infolge einer Hirnhautreizung hatte sich Kompany auch die Schulter ausgekugelt.

Schon zu Beginn der vergangenen Woche war Kompany an die Säbener Straße zurückgekehrt. Wie die Münchner mitteilten, absolvierte er dort das Reha-Programm wegen seiner verletzten Schulter. In den Spielen seit seinem Zusammenbruch war Kompany von seinem Co-Trainer Aaron Danks vertreten worden. „Nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen“, hatte Klub-Patron Uli Hoeneß bereits Anfang November verkündet.