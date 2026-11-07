„Einfach dumm“: Itakura frustriert Gladbach

Die Schlüsselszene der Partie beim HSV wird von den Verantwortlichen deutlich angesprochen.

Alexander Blessin zuckte mit den Schultern, den „Knackpunkt“ beim nächsten Rückschlag sprach er schonungslos an. „Es ist einfach dumm“, sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach über den Platzverweis von Ko Itakura, „weil wir durch so ein Missgeschick, durch so einen blöden Fehler in Unterzahl geraten sind.“ Denn: Hätte der Tabellenletzte die Partie beim Hamburger SV (1:3) mit elf Spielern beendet, „hätten wir auf jeden Fall etwas geholt“.

Itakura (29) hatte in der 38. Minute die Gelbe Karte gesehen. In der Halbzeit sei dies explizit angesprochen worden, betonte Sportchef Rouven Schröder. Dennoch kam der Japaner nur vier Minuten nach Wiederanpfiff gegen Albert Grönbaek zu spät – und sah beim Stand von 1:1 von Sven Jablonski Gelb-Rot.

„Im Nachgang bist du immer schlauer“, sagte Blessin bei Sky auf die Frage, ob er Itakura in der Pause besser ausgewechselt hätte. „Da kann man sich jetzt klug rausreden. Du denkst, er ist ein erfahrener Spieler.“ Es gehe aber nun nicht darum, „ihn abzustempeln“. Schröder wurde dennoch ebenfalls deutlich: „Das weiß der Ko selber, das ist natürlich schlecht.“

Für das Bundesliga-Schlusslicht Gladbach war Itakuras Gelb-Rote Karte bereits der dritte Platzverweis in den elf Pflichtspielen dieser Saison.