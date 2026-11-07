Freund gegen die Zweifler: „Kane hat alles übertroffen“

Der Bayern-Sportdirektor ist davon überzeugt, dass der 33-Jährige den Bayern auch weiterhin "unglaublich gut tun wird".

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat nach dem Mega-Deal mit Superstar Harry Kane alle Zweifel daran zurückgewiesen. „Auch bei seiner Verpflichtung wurde von einigen Experten gefragt, ob er so gut ist, ob er das Geld wert ist, ob er das kann. Dann wurde nach einem Jahr wieder gesagt, ob er das Level halten kann. Es wurde immer wieder so viel spekuliert. Bis jetzt hat er alles übertroffen, was auch von manchen Experten vorausgesagt wurde“, betonte Freund vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05.

Kane hatte am Donnerstag seinen Vertrag beim Rekordmeister über den kommenden Sommer hinaus bis 2029 verlängert, der Engländer wäre dann 36 Jahre alt. Dennoch sei man beim FC Bayern „absolut überzeugt, dass er mit seiner Einstellung, mit seiner Persönlichkeit auch die nächsten Jahre sein Level sehr, sehr hoch halten und uns unglaublich gut tun wird“, betonte Freund: „Und wenn wir davon nicht überzeugt wären, dann hätten wir auch nicht verlängert.“

Toptorjäger Kane werde dem Rekordmeister „auch die nächsten Jahre auf dem Level weiterhelfen“, so der Österreicher mit Nachdruck: „Und die Wahrheit liegt ja bekanntlich auf dem Platz, und das hat er mehr als bewiesen in den letzten Jahren. Ich bin überzeugt, das wird er auch die kommenden Jahre machen.“

Kane war im Sommer 2023 für knapp 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister gewechselt und gilt längst als einer der besten Transfers der Vereinsgeschichte. In bisher 161 Pflichtspielen für die Bayern erzielte der Ausnahmestürmer unglaubliche 156 Treffer.