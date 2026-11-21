Das Thema Jamal Musiala beschäftigt den FC Bayern zusehends. Nachdem sich auch Karl-Heinz Rummenigge einschaltet, reagiert Sportvorstand Max Eberl auf zunehmende Nachfragen etwas gereizt.

Nach Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen hat sich am Freitag mit Karl-Heinz Rummenigge ein weiterer Boss des FC Bayern erstaunlich zu Jamal Musiala geäußert – und damit für reichlich Wirbel gesorgt! In der Mixed Zone wurde dann auch Sportvorstand Max Eberl auf Rummenigges Aussagen angesprochen.

„Ich hab gestern auf der PK was dazu gesagt“, sagte der 53-Jährige zunächst. Anschließend sprach er Musiala erneut seine Rückendeckung aus: „Wir sagen dauernd, dass er ein Mensch ist, der einiges ertragen muss in seinem jungen Alter. Und ich hab gestern was dazu gesagt: Wir unterstützen ihn, wir glauben daran, dass er die Möglichkeiten hat, wieder seine Performance zu erreichen. Wir werden jetzt alles dafür tun, für ihn, aber auch für alle anderen, die jetzt noch da sind, um diese nächsten sieben Spiele zu spielen.“

Sportvorstand Max Eberl hat beim FC Bayern einige Themen abzuarbeiten Sportvorstand Max Eberl hat beim FC Bayern einige Themen abzuarbeiten © IMAGO/HJS

FC Bayern: Eberl etwas gereizt beim Thema Musiala und Rummenigge

Und doch unterscheiden sich die Aussagen der Bayern-Bosse gewissermaßen. Auf erneute Nachfrage reagierte Eberl etwas gereizt: „Ich mag nicht mehr drüber reden, weil sonst kippt ihr alle um. Ihr seid ja richtig schon bei mir in der Nase, bei aller Gier, eure Fragen zu stellen. Aber wir sind im Dialog.“

Weiter wollte Eberl auf Rummenigges Aussagen nicht eingehen, schließlich habe er sie ja noch nicht mal gehört. „Ich kann ja nur für mich sprechen. Also ich spreche für mich und für den FC Bayern. Ich habe gesagt, dass der Verein Sorge hat, das kann ich verstehen. Wir im Sport – ich kann es jetzt noch dreimal sagen – wir im Sport haben eine andere Überzeugung“, so der Sportvorstand.

Diese Rummenigge-Worte zu Musiala sind purer Sprengstoff

Aufsichtsratsmitglied Rummenigge hatte zuvor in Anbetracht der aktuell schwierigen Situation von Musiala überdeutliche Worte gefunden – und das ausgerechnet nach dessen Comeback und über zwei Monaten Leidenszeit.

Nach dem 1:1 des FC Bayern gegen den 1. FC Köln sagte Rummenigge am Freitagabend bei Sky: „Was wir wissen, lässt eben leider vermuten, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen, das er auch hier im Stadion sehr oft gezeigt hat. (…) Da muss man sprechen mit der Familie, mit dem Spieler und der Agentur, weil dann sind diese Summen – sorry, mit Verlaub – nicht mehr darstellbar.“

DEINE MEINUNG

Bemerkenswert: Rummenigge war noch längst nicht fertig und wollte unbedingt noch etwas loswerden: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen will oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen würde“, so die brettharte Meinung des 71-Jährigen.

Musiala wurde beim 1:1 gegen den 1. FC Köln in der 70. Minute eingewechselt, konnte den Bayern aber auch nicht zum Sieg verhelfen. Zuvor war er wegen eines Muskelfaserrisses mehrere Wochen ausgefallen.

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