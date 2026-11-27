Joshua Kimmichs Kritik an der Führungsetage des FC Bayern hallt nach. Sportdirektor Christoph Freund schließt eine Geldstrafe aber aus.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hat eine Geldstrafe für Mittelfeldspieler Joshua Kimmich nach dessen scharfer Kritik an der Führungsetage des deutschen Rekordmeisters ausgeschlossen.

„Wir haben das nie besprochen und es war auch nie ein Thema, über eine Geldstrafe zu sprechen. Wir schauen wirklich nach vorne und konzentrieren uns auf die nächsten Spiele“, sagte der Österreicher auf der Pressekonferenz am Freitag.

Joshua Kimmich droht nach seiner Attacke auf die Bayern-Bosse keine Geldstrafe Joshua Kimmich droht nach seiner Attacke auf die Bayern-Bosse keine Geldstrafe © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Kimmich hatte sich nach der Champions-League-Niederlage beim LOSC Lille demonstrativ vor seinen Mitspieler Jamal Musiala gestellt und die Bosse des FC Bayern für deren Umgang mit dem 23-Jährigen kritisiert.

Rummenigges Aussagen lösen Welle der Empörung aus

Uli Hoeneß hatte den Stein Anfang November ins Rollen gebracht, indem er infrage stellte, ob Musiala angesichts seiner neurologischen Dysfunktion jemals wieder zu alter Leistungsstärke zurückfinden könnte. Dazu brachte er auch die Wirtschaftlichkeit seines hochdotierten Vertrages ins Spiel.

Später bekam der Ehrenpräsident sowohl von Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge als auch vom Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen Rückendeckung. Besonders Rummenigge fand sehr deutliche Worte und warf die Frage nach Musialas Leistungsfähigkeit neuerlich auf – ebenso, ob diese noch im Verhältnis zu seinen monetären Bezügen stehe.

Rummenigges Aussagen lösten eine Welle der Empörung aus und riefen schließlich auch Kimmich auf den Plan.

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