Marko Pesic, der langjährige Chef der Basketball-Abteilung, beerbt Walter Mennekes im Klub-Präsidium. Mennekes wird unter großem Applaus verabschiedet und geehrt.

Marko Pesic, langjähriger Geschäftsführer der Basketballer des FC Bayern, ist zum 2. Vizepräsidenten des Rekordmeisters gewählt worden.

Die Mitglieder bestätigten den 49-Jährigen am Samstag bei der Jahreshauptversammlung mit überwältigender Mehrheit als Nachfolger von Walter Mennekes, der sein Amt nach zehn Jahren aus Altersgründen niedergelegt hat – und bei der JHV emotional verabschiedet wurde.

Marko Pesic (r.) folgt beim FC Bayern auf Walter Mennekes Marko Pesic (r.) folgt beim FC Bayern auf Walter Mennekes © IMAGO/HMB-Media

Walter Mennekes zum Abschied geehrt

Mennekes wurde von Präsident Herbert Hainer unter lautem Applaus der Mitglieder zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt – und als treibende Kraft gewürdigt.

„Du hast nicht nur die Weiterentwicklung unserer Sportabteilungen stetig vorangetrieben“, hielt Hainer in einer Rede über den Elektrohandwerk-Unternehmer fest: „Du warst mit deiner Wärme, deinem Humor, deiner Tatkraft und deiner außergewöhnlichen Nähe zu den Menschen auch ein Sympathieträger unseres Vereins – und das wirst du immer bleiben.“

Hainer erzählte den Mitgliedern auch eine 40 Jahre Anekdote, die Mennekes‘ Freundschaft zur Bayern-Führung und seine spätere Rolle im Verein begründete: Bei einem WM-Spiel im heißen Monterrey 1986 habe Mennekes im Stadion einer ihm unbekannten Frau mit drei Kindern spontan Getränke gebracht – es war Karl-Heinz Rummenigges Gattin Martina. „Diese Geschichte, verehrte Mitglieder, ist typisch Walter: Du hast immer einen Blick für die Menschen um dich herum. Das, lieber Walter, ist deine besondere Gabe.“

DEINE MEINUNG

Mennekes selbst bedankte sich bei den Bayern für „zehn Jahre voller Emotionen, voller Begegnungen – und voller Dank“. Der Verein habe „mein Leben verändert. Er hat mein Leben in eine Richtung gelenkt, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Der FC Bayern ist und bleibt ein Traum.“

FC Bayern: Diese Funktion bekommt Marko Pesic

Mit Pesic, der wie Mennekes für die Sportabteilungen des Vereins verantwortlich sein wird, setze man „den Verjüngungskurs der Vereinsführung fort“, sagte Hainer: „Marko kennt den FC Bayern aus seinen vielen Jahren in der Leitung unserer Basketballer. Er weiß, um was es in diesem Verein geht, und er verkörpert neue Impulse genauso wie bewährte Wege zu den größten Erfolgen.“

Der frühere Basketball-Nationalspieler Pesic war zur Saison 2011/12 zu den Bayern-Basketballern gekommen und hatte die Abteilung bis zu seinem Abschied im vergangenen Jahr geführt. „Es ist ein besonderer Tag für mich. München und dieser Verein sind für mich persönlich zur Heimat geworden. Mia san mia ist für mich eine Haltung“, sagte Pesic am Samstag.

Neben Hainer und Pesic gehört weiterhin Dieter Mayer als 1. Vizepräsident dem Gremium an.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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