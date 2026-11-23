Wenn Lennart Karl zum traditionellen Besuch eines Bayern-Fanclubs antritt, darf man ehrliche Worte erwarten. Ein Jahr nach seinem Real-Madrid-Spruch überrascht der Youngster wieder mit großer Offenheit.

Mit bemerkenswerter Offenheit hat Lennart Karl bei einem Fanclub-Besuch des FC Bayern München in Südtirol über seinen Werdegang gesprochen. Der 18 Jahre alte Offensivspieler machte dabei deutlich, dass es für ihn auf dem Weg zum Profifußballer nie eine Alternative zum Fußball gegeben habe.

Bei einer Fragerunde in Eppan wollten die versammelten Fans wissen, was er gemacht hätte, wenn der Sprung ins Profigeschäft nicht gelungen wäre. Die Antwort des Bayern-Talents fiel eindeutig aus. „Für mich gab es keinen Plan B, für mich gab es nur Plan A“, erklärte der deutsche Nationalspieler.

Lennart Karl spricht über seine sportliche Laufbahn Lennart Karl spricht über seine sportliche Laufbahn © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

„Ich wüsste auch jetzt noch nicht, was ich sonst machen sollte. Ich bin keine sehr, sehr schlaue Person im ganzen Leben“, sagte Karl und fügte hinzu, dass er deshalb froh sei, dass sein Traum vom Profifußball Wirklichkeit geworden sei.

Bayern-Star Karl bedankt sich bei seiner Familie

Einen ähnlichen Weg empfehle er nun auch seinem kleinen Bruder: „Meine Eltern haben gesagt, ich soll die Schule durchziehen. Ich habe gesagt: ‚Ich will das nicht machen!‘ Ich bin jeden Tag aufgestanden, wollte einfach nur Fußball spielen. Genauso wie mein kleiner Bruder jetzt. Ich gebe ihm sehr, sehr viele Tipps.“

Der fünf Jahre jüngere Vincent Karl wechselte jüngst von Eintracht Frankfurt zu Viktoria Aschaffenburg – wie es einst auch der ältere Karl getan hatte.

DEINE MEINUNG

„Zum Glück hat es mit dem Fußball geklappt, sonst wäre ich nicht so gut durchgekommen wie jetzt“, führte der junge Bayern-Star weiter aus: „Ich habe die perfekten Freunde, die perfekte Familie, die mir sehr, sehr geholfen haben. Auch deswegen ist Familie sehr, sehr wichtig. Das ist einfach das Wichtigste im Leben – mit der Gesundheit natürlich.“

Schon im vergangenen Jahr war Karl beim traditionellen Besuch eines Bayern-Fanclubs mit großer Aufrichtigkeit aufgefallen. Damals hatte er über seinen Traum von einem Wechsel zu Real Madrid gesprochen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.