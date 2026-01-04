FC Bayern: Diese Worte von Lennart Karl werden Staub aufwirbeln

Vincent Wuttke 04.01.2026 • 20:05 Uhr Lennart Karl vom FC Bayern plaudert bei einem Fanclub-Besuch freimütig aus, dass er eines Tages gern das Trikot eines anderen Großklubs tragen möchte.

Dieses Bekenntnis wird Staub aufzuwirbeln: Lennart Karl, Jungstar des FC Bayern München, hat bei einem Fanclub-Besuch freimütig ausgeplaudert, dass er eines Tages gern das Trikot von Real Madrid tragen würde.

Am Sonntag besuchte der 17-Jährige den „FC Bayern München Fanclub Burgsinn 1980“ in seiner Heimatregion Unterfranken. Von rund 140 anwesenden Anhängern wurde das Juwel zunächst gefeiert und dann befragt. Ein Fan wollte laut Medienberichten schließlich von Karl wissen, ob er noch einen Traumverein neben dem FC Bayern habe - und dessen Antwort fiel offener und ehrlicher aus als branchenüblich.

Lennart Karl: Real Madrid neben dem FC Bayern „Traumverein“

„Ich hoffe, das bleibt unter uns“, begann Karl augenzwinkernd und führte dann aus: „Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein - aber das bleibt unter uns.“

Tatsächlich hat der Linksfuß sogar schon eine Geschichte mit den Königlichen. Er reiste zu einem Probetraining vor knapp siebeneinhalb Jahren im Bernabéu. Zu einem festen Wechsel zu den Königlichen kam es dann aber nicht.

Nun schaffte Karl stattdessen bekanntlich in München den Durchbruch. In 22 Spielen kam er in dieser Saison auf sechs Tore und zwei Assists Der Hype um den Linksfuß ist riesig. So explodierte auch der Markwert zuletzt und sprang auf 60 Millionen Euro nach oben.

Auch die Frage, ob Karl bei der WM 2026 schon ins Team von Julian Nagelsmann sollte, wird seit längerem heiß diskutiert. Karl sagte beim Fanclub-Besuch selbst dazu: „Natürlich würde ich gerne zur WM fahren. Ich muss meine Leistung bringen und dann sehen wir am Ende, ob es klappt oder nicht. Mit 17 Jahren zur WM zu fahren, wäre etwas Besonderes. Ich arbeite sehr hart und dann werde ich hoffentlich belohnt.“