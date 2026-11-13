Bei Werder Bremen wird am Sonntag ein neuer Vereinspräsident gewählt. Es gibt nur einen Kandidaten - mit einer interessanten Vergangenheit.

Vom Boyband-Mitglied zum Klub-Präsidenten: Philipp Mehrtens steht vor dem Sprung an die Spitze des SV Werder Bremen. Der 47-Jährige soll auf der Mitgliederversammlung am Sonntag (11.00 Uhr) die Nachfolge von Hubertus Hess-Grunewald antreten, der nach zwölf Jahren im Amt nicht erneut kandidiert.

Eine ungewöhnliche Facette seiner Biografie macht den Kandidaten besonders interessant: In den 1990er-Jahren war Mehrtens Mitglied der Bremer Boyband „First Love“.

Mehrtens‘ Boyband wollte an Erfolge der Backstreet Boys anknüpfen

Die Gruppe sollte einst an den Erfolg internationaler Bands wie den „Backstreet Boys“ oder „N’Sync“ anknüpfen. „Das ist ein Teil meiner Vergangenheit, zu dem ich stehe“, sagte er über seine musikalische Vergangenheit einmal der Deichstube.

Seine eigentliche Heimat fand Mehrtens, der satzungsgemäß einziger Kandidat für das Präsidentenamt ist, neben seiner Familie jedoch bei Werder. Seit seinem 13. Lebensjahr ist er Vereinsmitglied, seit mehr als drei Jahrzehnten engagiert er sich ehrenamtlich im Verein – unter anderem in der Leichtathletik-Abteilung. Beruflich sammelte er als Führungskraft in der Wirtschaft Erfahrungen. Als Präsident will er den Verein modernisieren, die Mitglieder stärker einbinden und eine eigene Fanabteilung schaffen.

„Werder ist für mich deutlich mehr als nur ein Sportverein, es ist meine Heimat“, sagte Mehrtens: „Bodenständigkeit, Toleranz, Vielfalt, klare Kante gegen rechts. Ich wäre nicht so lange im Verein, wenn ich mich mit diesen Werten nicht voll identifizieren würde. Sollten die Mitglieder mir ihr Vertrauen als Präsident aussprechen, möchte ich sie weiter vorantreiben und mit Leben füllen.“

DEINE MEINUNG

Wie geht es mit Fritz weiter?

Der Präsident des Muttervereins vertritt Werder im Aufsichtsrat der ausgegliederten Profi-Fußballer in der SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA, meistens übernimmt der Vereinspräsident dort auch den Vorsitz. Damit könnte Mehrtens im Falle seiner Wahl künftig eine wichtige Rolle bei zentralen Personalentscheidungen beim Bundesligisten spielen.

Besonders interessant ist dabei die Zukunft von Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz, dessen Vertrag im Sommer 2027 ausläuft.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach