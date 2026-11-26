Vor dem Aufsteigerduell beim SC Paderborn bleibt der Schalker Trainer optimistisch.

Eine Antwort hatte Miron Muslic schon parat, bevor die dazugehörige Frage überhaupt gestellt wurde: „Ja, ich habe eine Wohnung gefunden und einen Mietvertrag bis 2029 unterschrieben“, sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 vor dem Aufsteigerduell beim SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und ließ sich von der sportlichen Krise nicht aus der Ruhe bringen.

Im Gegenteil: Aufgrund der jüngsten Bilanz gegen die Ostwestfalen zeigte er sich sogar optimistisch. „Beide Spiele in der letzten Saison waren hochemotional, intensiv und knapp“, sagte Muslic über die Zweitliga-Duelle in der vergangenen Saison, die Schalke mit 2:1 und 3:2 gewann: „In beiden sind wir in Rückstand geraten, aber wir haben sie für uns gedreht.“

Das Lächeln ist Miron Muslic noch nicht vergangen Das Lächeln ist Miron Muslic noch nicht vergangen © picture-alliance/SVEN SIMON/SID/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Muslic bleibt trotz Krise zuversichtlich

Die Situation des Klubs, der in der vergangenen Woche gegen Stuttgart das erste Mal seit drei Pflichtspielen wieder gepunktet hatte (0:0) und auf dem Relegationsplatz verweilt, sei ihm bewusst. Man werde diese „mit großer Verantwortung und Geschlossenheit“ angehen, betonte der 44-Jährige. Mut sollen „die zuletzt weit über 40 Ballkontakte in der Box in Stuttgart und Hoffenheim“ machen.

Ob der in der Bundesliga bisher sporadisch eingesetzte Edin Dzeko am Samstag mehr Spielminuten bekommt, ließ Muslic offen: „Wir haben uns auch mit ihm auf Paderborn vorbereitet. Wir werden schauen, dass wir die bestmöglichen Jungs auf den Platz bringen.“

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